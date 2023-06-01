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Українських дітей депортують до РФ заради квартир та виплат від держави – The Guardian

За офіційними даними України, під час війни з тимчасово окупованої Росією території загарбники депортували 16 000 дітей, багато з яких були відправлені друзями і родичами, які прагнуть збагатитися за рахунок "усиновлення".

Четвер, 1 червня 2023, 17:23
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Джерело: The Guardian.

Як повідомляється, на даний момент українська влада поінформована про місцезнаходження приблизно 10,5 тисячі викрадених дітей. Водночас повернути в Україну вдалося лише близько 300. Існують побоювання, що реальне число депортованих до Росії дітей – набагато більше.

Як приклад викрадення дітей з метою збагачення видання наводить історію 15-річної Аліни із Херсона. Дівчинка перебувала в досить хороших стосунках із матір’ю своєї подруги, що має проросійську позицію – Євгенією. Напередодні деокупації Херсона жінка переконала Аліну, що з приходом ЗСУ “будуть відбуватися страшні речі” і вмовила дитину виїхати разом із нею до Росії.

Наперекір застереженням рідної матері, дівчинка вкрала свої документи з дому і поїхала в Росію, повіривши Євгенії. Там “доросла подруга” Аліни стала її прийомною матір’ю, за що  отримала від держави квартиру та грошові виплати.

“Євгенія завжди ставилася до мене доброзичливо, коли я була в Україні, проте вона мене обдурила. Коли вона дізналася, що я розмовляю з матір’ю телефоном, вона розлютилася і вдарила мене. Євгенія була одержима ідеєю збагачення і тим, що досягнути цього вона могла, просто піклуючись про мене”, – розповіла дівчинка журналістам.

Щоб повернути дочку назад в Україну справжня мати Аліни була вимушена поїхати в Росію, пройшовши великий шлях через Польщу і Білорусь. На диво, місцеві російські посадовці підтримали справжню матір та дозволили забрати дівчинку додому.

“Якби я приїхала на чотири дні пізніше, Євгенія встигла б вже оформити російські документи на Аліну і шляху назад для неї не було б”, – розповіла мати Аліни.

Додамо, 27 травня в Україну повернули підлітка Вʼячеслава, якого росіяни примусово депортували з тимчасово окупованого Маріуполя.

Крім того, 24 травня в Україну вдалося повернути ще 12 українських дітей, яких вивезли на свою територію росіяни. Депортація здійснювалася під медійним прикриттям – окупанти розповідали, що вивозили на мовбито відпочинок у літніх таборах з окупованих частин Харківської та Херсонської областей України.

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