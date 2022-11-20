Українських фахівців запросили до розслідування вибуху ракети у Польщі – Моравецький

У Польщі є записи з камер прикордонної служби з вибухом ракети в Пшеводуві, проте вони не показують зі 100% упевненістю, звідки ракета була випущена, зазначив журналістам прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на зустрічі з прем'єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін.

Про це повідомляє PAP.

На запитання щодо результатів розслідування на місці вибуху ракети, під час якого загинули двоє громадян Польщі, та про належність ракети, Моравецький відповів, що над цим ще попрацюють фахівці та слідчі.

“Ми запросили до розслідування експертів української сторони, а також міжнародних, НАТО, американських”, – відповів прем’єр.

Слідство має “записи камер прикордонників, але вони не показують зі стовідсотковою достовірністю, звідки було випущено ракету”.

Моравецький запевнив, що Польща хоче зберегти прозорість розслідування.

“Зокрема, ми хочемо, щоб наші українські друзі та партнери були впевнені, що результат розслідування не викликає сумнівів. Тому ми запросили їх до розслідування”, – зауважив він.

Польський прем’єр ще раз наголосив, що подальші санкції проти РФ необхідні. За його словами, українські воїни борються з великим ворогом – “як Давид проти Голіафа, тому Давиду потрібно знати, що ми – вільний світ – будемо їх захищати, і готові жертвувати ще більше, щоб захистити Україну, бо вона бореться і за нашу свободу”.

“Україна стала на шляху російського ведмедя до Європи, і Україна його зупинила. Річ у тім, щоб зупинити його, аби він більше ніколи не підняв лапу. Тут важливу роль відіграє час – і в санкціях, і у війні” – резюмував Моравецький.

Раніше президент Республіки Польща Анджей Дуда – коментуючи влучання російської ракети у польське село Пшеводув, під час масованої ракетної атаки РФ на Україну – заявив, що “неможна вважати, що ця ракета буда випущена РФ”. Він також висловив припущення, що це могла бути ракета української ППО.

За даними ЗМІ, президент США Джо Байден також вважає, що ракета, яка впала у Польщі – це ракета української системи ППО.

Тоді як секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна виступає за спільну перевірку інциденту з падінням ракети у Польщі та готова надати докази “російського сліду”.

У міністерстві закордонних справ Польщі раніше заявили, що ракета, яка 15 листопада влучила у польському селі Пшеводув, що поблизу з українським кордоном – це ракета російського виробництва.

Своєю чергою, Італія вважає, що немає великої різниці, чи ракета, яка спричинила смертоносний вибух у Польщі, була російською чи ні, оскільки саме Москва винна в атаці на інфраструктуру в Україні, заявила 16 листопада прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні.

Окрім цього, прем’єр-міністр Матеуш Моравецький 16 листопада заявив, що цілком можливо, що інцидент, коли ракета влучила в південно-східне село на території Польщі, став результатом провокації російської сторони.

Щобільше, посол Польщі при НАТО Томаш Шатковський заявив, що “остаточна відповідальність лежить на Росії” після падіння ракети на території Польщі 15 листопада, в результаті чого загинуло двоє осіб.

Довідка. 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.