Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Міністр підкреслив, що на сьогодні бути журналістом – означає нести особливу місію бути достовірним джерелом інформації. Він наголосив, що під час війни бути медійником означає “бути готовим віддати своє життя за правду”.

“Фотокореспонденти Associated Press Євген Малолєтка та Мстислав Чернов у цьому році вже заслужено стали лауреатами багатьох українських та міжнародних премій. Дякую вам за відданість справі та своїй країні. Дякую премії Press Freedom Awards за визнання”, – написав він.

Олександр Ткаченко подякував премії Press Freedom Awards за визнання українських діячів.

“Ми в цій війні відстоюємо свою свободу слова, своє право на правду. А журналісти доносять її світу”, – зазначив міністр.