Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
“Фотокореспонденти Associated Press Євген Малолєтка та Мстислав Чернов у цьому році вже заслужено стали лауреатами багатьох українських та міжнародних премій. Дякую вам за відданість справі та своїй країні. Дякую премії Press Freedom Awards за визнання”, — написав він.
Олександр Ткаченко подякував премії Press Freedom Awards за визнання українських діячів.
“Ми в цій війні відстоюємо свою свободу слова, своє право на правду. А журналісти доносять її світу”,— зазначив міністр.
- У Франції на фестивалі фотожурналістики Visa pour l’Image нагородили в українського фотографа Євгена Малолєтку. Йому присудили найпрестижнішу нагороду за репортажі з Маріуполя.