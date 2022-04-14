Іван Пепеляшко та Олексій Чиж потрапили в полон 8 березня в районі села Нова Басань на Чернігівщині. Зусиллями ГУР двох українських пілотів вдалося звільнили з російського полону.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Пілотів доправили в СІЗО міста Курськ, де вони знаходились у камері ще з вісьмома українськими офіцерами. Пепеляшко розповів, що, попри серйозні поранення, у СІЗО більшість українців не отримують медичної допомоги.

“Хлопці тримаються, але у більшості рани почали гноїтися. Просили росіян дати хоча б бинти і зеленку, подбати про найтяжчих. Але марно”, — згадав пілот.

Військових постійно виснажливо допитували. За словами Олексія Чижа, кожен допит традиційно починався з путінської пропаганди щодо того, що Україну придумав Ленін.

“Примушували записувати пропагандистські відео. Якщо відмовлялись, погрожували, що перестануть перев’язувати рани товаришам. Казали, що запалені частини відрізатимуть по шматочку. Згадували про наші сім’ї та про небезпеку, яка їм загрожує”, — сказав військовий.

Також російські офіцери під час допитів визнали, що їхній “бліцкриг” провалився і поставлених цілей досягнути не вдалось.

“Повторюють, що хочуть звільнити Україну від нацистів. Що ми скоро знову будемо жити в одній країні, а Галичину забере Польща. Просто йо*нуті якісь”, — зазначив Пепеляшко.

Нині Пепеляшко та Чиж перебувають у безпеці. Їх доправили до шпиталю та надають усю необхідну медичну допомогу.