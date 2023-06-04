Українських пілотів планують хвилями відправляти на навчання на західних винищувачах F-16. Вже сформовано перший список.

Джерело: національний телемарафон.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, велику кількість пілотів неможливо залучити до навчань. Це пов’язано з високою інтенсивністю роботи нашої авіації.

“Треба воювати тут, але й треба навчатись там. Тому на такій ротаційній основі будуть хвилями направлятись. У першій хвилі можуть бути кілька десятків пілотів. Це будуть власне кращі та найдосвідченіші пілоти. Пріоритет для тих, хто гарно володіє англійською мовою”, — заявив речник.

Також пріоритетною є молодь, яка пізніше стане наставниками для своїх ще більше молодших колег. У міру постачання західної авіації будуть навчатись інженери й офіцери бойового управління.