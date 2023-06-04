Джерело: національний телемарафон.
За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, велику кількість пілотів неможливо залучити до навчань. Це пов’язано з високою інтенсивністю роботи нашої авіації.
“Треба воювати тут, але й треба навчатись там. Тому на такій ротаційній основі будуть хвилями направлятись. У першій хвилі можуть бути кілька десятків пілотів. Це будуть власне кращі та найдосвідченіші пілоти. Пріоритет для тих, хто гарно володіє англійською мовою”, — заявив речник.
Також пріоритетною є молодь, яка пізніше стане наставниками для своїх ще більше молодших колег. У міру постачання західної авіації будуть навчатись інженери й офіцери бойового управління.
- 1 червня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що королівство розпочне навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 “так скоро, як тільки можливо”.
- Раніше зазначалося, що Захід має постачити Україні багатоцільові винищувачі F-16, інакше РФ може отримати контроль над українським повітряним простором, адже росіяни мають в п’ять разів більше літаків, ніж українці.
- Тим часом за інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден зазнає тиску з боку своєї ж Демократичної партії щодо надання Україні винищувачів та ракет великої дальності, оскільки РФ щоденно продовжує обстрілювати українські міста, вбиваючи мирних жителів та завдаючи масштабних руйнувань.
- Бельгія готова навчати українських пілотів літати на винищувачах американського виробництва F-16.
- За інформацією ЗМІ, головну роль у тому, аби переконати президента США Джо Байдена ухвалити рішення щодо винищувачів F-16 для України, зіграв державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.