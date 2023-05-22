Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що вже розпочалося тренування українських пілотів на винищувачах F-16. Він сподівається, що ЗСУ невдовзі отримають бойові літаки.

Джерело: представництво Європейського Союзу.

Боррель заявив про навчання пілотів, коли відповідав на запитання журналістів перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ. Медійники ставили питання щодо ставлення до створення авіаційної коаліції F-16 для постачання цих літаків в Україну.

“Це була гарна ідея та гарні слова, що надійшли від G7. Нарешті вони вирішили підготувати основу для надання Україні бойових літаків, яких вона потребує. Тренування пілотів вже розпочалося, це перша річ, яку треба було зробити. Я сподіваюся, що незабаром ми зможемо надати Україні зброю такого роду”, – зазначив високий представник ЄС.

Раніше США дали “зелене світло” для третіх країн щодо постачання бойових літаків F-16. Кілька країн вже оголосили про початок програм підготовки українських військових льотчиків для використання такої бойової техніки.

Поки президент США Джо Байден остаточно не вирішив, чи будуть особисто Сполучені Штати надавати Україні винищувачі F-16 або це робитимуть союзники. Повідомлялося, що спершу Україні можуть надати декілька десятків західних винищувачів F-16. Поштучно їх передавати не планують.