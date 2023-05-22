Джерело: представництво Європейського Союзу.
Боррель заявив про навчання пілотів, коли відповідав на запитання журналістів перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ. Медійники ставили питання щодо ставлення до створення авіаційної коаліції F-16 для постачання цих літаків в Україну.
“Це була гарна ідея та гарні слова, що надійшли від G7. Нарешті вони вирішили підготувати основу для надання Україні бойових літаків, яких вона потребує. Тренування пілотів вже розпочалося, це перша річ, яку треба було зробити. Я сподіваюся, що незабаром ми зможемо надати Україні зброю такого роду”, – зазначив високий представник ЄС.
Раніше США дали “зелене світло” для третіх країн щодо постачання бойових літаків F-16. Кілька країн вже оголосили про початок програм підготовки українських військових льотчиків для використання такої бойової техніки.
Поки президент США Джо Байден остаточно не вирішив, чи будуть особисто Сполучені Штати надавати Україні винищувачі F-16 або це робитимуть союзники. Повідомлялося, що спершу Україні можуть надати декілька десятків західних винищувачів F-16. Поштучно їх передавати не планують.
- За даними ЗМІ, президент США Джо Байден на саміті G7 у Японії заявив, що Вашингтон братиме участь у підготовці українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління. Зокрема йдеться й про F-16.
- Бельгія готова навчати українських пілотів літати на винищувачах американського виробництва F-16.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Португалія приєдналася до авіаційної коаліції та готова проводити тренування для українських пілотів й механіків на бойових літаках західного типу.
- За інформацією ЗМІ, головну роль у тому, аби переконати президента США Джо Байдена ухвалити рішення щодо винищувачів F-16 для України, зіграв державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.