У Кабінеті міністрів планують заборонити українським спортсменам брати участь у змаганнях, де будуть виступати росіяни чи білоруси.

Про це повідомив в етері телемарафону міністр Кабміну Олег Немчінов, якого цитує Reuters.

За словами Немчінова, протокольне рішення ухвалили за пропозицією міністра спорту і президента Національного олімпійського комітету України (НОК) Вадима Гутцайта.

Втім, зараз невідомо, як саме діятиме рішення уряду, бо спортсмени з РФ та Білорусі зможуть змагатися лише як індивідуальні спортсмени під нейтральними прапорами.

Нагадаємо, керівництво МОК (Міжнародного олімпійського комітету) дозволило росіянам виступати на змаганнях. Там вважають, що не варто “позбавляти права брати участь у змаганнях лише через паспорт”. У відповідь на це резидент України Володимир Зеленський закликав главу МОК відвідати Бахмут на Донеччині, аби переконатися “що нейтральності не існує”.

“Ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного або будь-якого іншого впливу держави-терориста”, — додав Зеленський.

Також український ексфутболіст та тренер Андрій Шевченко закликав МОК не допускати до змагань російських та білоруських спортсменів. На його думку, такі дії можуть стати сигналом для світової спільноти про нібито завершення війни в Україні.