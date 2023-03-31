Про це повідомив в етері телемарафону міністр Кабміну Олег Немчінов, якого цитує Reuters.
За словами Немчінова, протокольне рішення ухвалили за пропозицією міністра спорту і президента Національного олімпійського комітету України (НОК) Вадима Гутцайта.
Втім, зараз невідомо, як саме діятиме рішення уряду, бо спортсмени з РФ та Білорусі зможуть змагатися лише як індивідуальні спортсмени під нейтральними прапорами.
Нагадаємо, керівництво МОК (Міжнародного олімпійського комітету) дозволило росіянам виступати на змаганнях. Там вважають, що не варто “позбавляти права брати участь у змаганнях лише через паспорт”. У відповідь на це резидент України Володимир Зеленський закликав главу МОК відвідати Бахмут на Донеччині, аби переконатися “що нейтральності не існує”.
“Ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного або будь-якого іншого впливу держави-терориста”, — додав Зеленський.
Також український ексфутболіст та тренер Андрій Шевченко закликав МОК не допускати до змагань російських та білоруських спортсменів. На його думку, такі дії можуть стати сигналом для світової спільноти про нібито завершення війни в Україні.
- З 24 лютого 2022 року від рук російських загарбників загинуло 184 українських спортсменів.
- Міністр спорту Румунії Едуард Новак повідомив, що його країна підтримує повне виключення російських та білоруських спортсменів з Олімпійських ігор 2024 року. Він виступив за підтримку та допомогу українським спортсменам
- Міська голова Парижа Анн Ідальго змінила свою позицію щодо участі росіян в Олімпіаді-2024. На її думку, РФ потрібно заборонити участь у змаганнях, допоки “триває війна в Україні”.
- 6 лютого Олімпійський комітет Чехії розкритикував пропозицію Міжнародного олімпійського комітету допустити до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором.