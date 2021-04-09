Відповідне рішення ухвалив оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій, повідомили у Центрі громадського здоров’я (ЦГЗ).
“Рекомендувати МОЗ України “прирівняти” служителів офіційно зареєстрованих в Україні церков і релігійних організацій до соціальних працівників”, — йдеться в протоколі засідання штабу.
Зазначається, що священники, які мають бажання отримати щеплення, повинні звернутися до свого керівництва і повідомити про це. Ті ж, своєю чергою, передадуть списки координаторам із вакцинації в регіоні. Після узгодження з координаторами керівники повідомлять охочим про час та місце щеплення.
Водночас голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій зазначив, що такий крок є необхідним, адже священники тісно контактують із людьми, які належать до груп ризику.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19.
- Згодом Максим Степанов визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- 7 квітня на засіданні уряду Максим Степанов заявив, що в Україні потрібно робити 6 млн щеплень проти коронавірусу COVID-19 на місяць, щоб охопити вакцинацією 70% українців до кінця 2021 року. Поки ж зроблено трохи більше 334 тисяч щеплень від початку кампанії з вакцинації. При цьому дві дози отримали лише 2 людини.