Українських священнослужителів прирівняли до соціальних працівників. Це дає їм змогу зробити щеплення проти коронавірусу на другому етапі вакцинації.

Відповідне рішення ухвалив оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій, повідомили у Центрі громадського здоров’я (ЦГЗ).

“Рекомендувати МОЗ України “прирівняти” служителів офіційно зареєстрованих в Україні церков і релігійних організацій до соціальних працівників”, — йдеться в протоколі засідання штабу.

Зазначається, що священники, які мають бажання отримати щеплення, повинні звернутися до свого керівництва і повідомити про це. Ті ж, своєю чергою, передадуть списки координаторам із вакцинації в регіоні. Після узгодження з координаторами керівники повідомлять охочим про час та місце щеплення.

Водночас голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій зазначив, що такий крок є необхідним, адже священники тісно контактують із людьми, які належать до груп ризику.