Про це повідомили на Facebook-сторінці Аеророзвідки.
Ендрю Бікрафт створив фігурки аеророзвідника, дрона та собаки. За його словами, на такі фігурки його надихнула стаття про Аеророзвідку у британському виданні The Guardian.
Головною фігурою композиції є захисник-аеророзвідник у військовій формі. У його руках – пульт від безпілотника, за спиною – наплічник, на голові – гарнітура.
Фігурки створено із власних матеріалів Ендрю Бікрафта. Він додав, що таким чином хотів підтримати українських аеророзвідників у повномасштабній війні проти РФ.
Раніше Ендрю Бікрафт уже створив серію фігурок про українську армію.
Йдеться про фігурку парамедикинь Катерини Галушки та Аліни Михайлової, фігурки солдатів ЗСУ з автоматами та Джавелінами. Це – фан-арт, створений за допомогою готових елементів конструктора та кастомно надрукованих деталей.
- LEGO Foundation надасть Україні приблизно 13,6 мільйона доларів США (100 мільйонів данських крон) на відновлення та відбудову української системи освіти та підтримку освітніх потреб українських дітей та родин, які постраждали від повномасштабного вторгнення РФ в Україну.