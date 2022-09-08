Головний редактор однієї з найбільших платформ про конструктор LEGO Ендрю Бікрафт присвятив фігурки українським аеророзвідникам.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Аеророзвідки.

Ендрю Бікрафт створив фігурки аеророзвідника, дрона та собаки. За його словами, на такі фігурки його надихнула стаття про Аеророзвідку у британському виданні The Guardian.

Головною фігурою композиції є захисник-аеророзвідник у військовій формі. У його руках – пульт від безпілотника, за спиною – наплічник, на голові – гарнітура.

Фігурки створено із власних матеріалів Ендрю Бікрафта. Він додав, що таким чином хотів підтримати українських аеророзвідників у повномасштабній війні проти РФ.

Раніше Ендрю Бікрафт уже створив серію фігурок про українську армію.

Йдеться про фігурку парамедикинь Катерини Галушки та Аліни Михайлової, фігурки солдатів ЗСУ з автоматами та Джавелінами. Це – фан-арт, створений за допомогою готових елементів конструктора та кастомно надрукованих деталей.