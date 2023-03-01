1 березня в межах благодійної акції "Українським дітям – українську книгу" близько 40 тисяч примірників книжок українською мовою для дітей та дорослих було передано до "Пунктів незламності".

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Зазначено, що в “Пунктах незламності” тепер можна читати українські книжки. На даний момент в пункти передано вже майже 40 тисяч примірників художньої літератури. Завдяки видавництвам, які передають книжки, кожен може почитати українське, поки заряджає мобільний чи ноутбук.

Повідомляється, що нині у бібліотеках України відбувається процес заміщення старої радянської літератури на нову. Це відбувається, зокрема, й за допомогою міжнародних партнерів.

Також додається, що між регіонами України заплановано розподілити та доставити до 5 тис. “Пунктів Незламності” понад 50 тис. примірників українських книг. Загалом в межах акції близько 600 тис. примірників українських книг вже передано до читачів України та країн світу. Зокрема, подолано понад 400 тис. км Україною і 25 європейськими країнами.