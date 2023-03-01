Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.
Зазначено, що в “Пунктах незламності” тепер можна читати українські книжки. На даний момент в пункти передано вже майже 40 тисяч примірників художньої літератури. Завдяки видавництвам, які передають книжки, кожен може почитати українське, поки заряджає мобільний чи ноутбук.
Повідомляється, що нині у бібліотеках України відбувається процес заміщення старої радянської літератури на нову. Це відбувається, зокрема, й за допомогою міжнародних партнерів.
Також додається, що між регіонами України заплановано розподілити та доставити до 5 тис. “Пунктів Незламності” понад 50 тис. примірників українських книг. Загалом в межах акції близько 600 тис. примірників українських книг вже передано до читачів України та країн світу. Зокрема, подолано понад 400 тис. км Україною і 25 європейськими країнами.
- За даними популярної онлайн-платформи для вивчення мов Duolingo, з початком повномасштабного російського вторгнення українська стала головним трендом серед іноземців — понад 1,3 мільйона людей по всьому світу долучились до опанування нашої мови. З 24 лютого найактивніше набрала популярності українська в Аргентині, Японії та В’єтнамі, а також серед сусідніх держав України, що стали прихистком для мільйонів біженців.
- Громадський активіст, український письменник, поет та перекладач Сергій Жадан перерахував на підтримку центральної бібліотеки Харківського національного університету імені Василя Каразіна 500 тисяч гривень.