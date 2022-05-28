Рятувальний круг та світловий буй з крейсера "Москва", який затонув у квітні унаслідок влучання українських ракет, передали прикордонникам загону морської охорони.

Про це у Facebook повідомив очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

За його словами, “трофеї” з затопленого флагмана ЧФ РФ їм передали небайдужі моряки.

“Музейні експонати українських сил оборони поповняться чудовими предметами”, – написав Дейнеко.

Він додав, що після зустрічі крейсера з “Нептуном” рятувальний круг та світловий буй дрейфували у відкритому морі.

“Була «МОСКВА» – тепер нема. Від неї залишилися лише ось такі приємні згадки”, – резюмував голова ДПСУ.