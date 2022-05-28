Про це у Facebook повідомив очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.
За його словами, “трофеї” з затопленого флагмана ЧФ РФ їм передали небайдужі моряки.
“Музейні експонати українських сил оборони поповняться чудовими предметами”, – написав Дейнеко.
Він додав, що після зустрічі крейсера з “Нептуном” рятувальний круг та світловий буй дрейфували у відкритому морі.
“Була «МОСКВА» – тепер нема. Від неї залишилися лише ось такі приємні згадки”, – резюмував голова ДПСУ.
- Нагадаємо, ракетний крейсер “Москва”, флагман російського флоту став 2064-м номером у реєстрі підводної культурної спадщини України.
- Також згідно з висновком посадовців із Пентагону, російський крейсер “Москва” затонув унаслідок удару українських ракет.
- Окрім цього у мережі з’явилися ймовірно перші фотографії вже затонулого флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера “Москва”. Світлини, які зробили після влучання в нього українських ракет “Нептун”, оприлюднив журналіст-дослідник OSINTtechnical.