Головному управлінню розвідки України стало відомо про проєкт постачання балістичних ракет з Ірану до Росії.

Про це повідомив представник ГУР Вадим Скібіцький в етері “Військового телебачення”.

Зазначається, що дальність балістичних ракет іранського виробництва складає 300-700 км. Внаслідок санкцій у росіяни виник дефіцит сучасних озброєнь, зокрема, є проблеми з виробництвом ракет типу “Іскандер” та “Калібр”.

Крім того, за даними розвідки, в середині літа Росія та Іран уклали договір про постачання близько 1 750 БпЛА “Mojaher-6” та “Shahed-136”.

Перша партія таких дронів становила близько 350 одиниць, друга — близько 250. Обидві партії вже на території Росії.

“Ми розуміємо загрозу застосування балістичних ракет проти нашої держави, тому сьогодні дуже активна позиція нашої дипломатії, воєнної розвідки та інших структур, які наполегливо працюють, щоб довести світовій спільноті наскільки небезпечним є постачання Іраном озброєнь до Росії”, — сказав Скібіцький.