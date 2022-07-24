Про це повідомляє пресслужба Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК “Ігла”.
“Смерть російським окупантам! ДШВ – завжди перші! Слава Україні”, – зазначили у повідомленні.
18 червня у небі над Донецькою областю воїни 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців також збили російський штурмовик Су-25.
17 липня стало відомо, що військовий Нацгвардії збив з переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) “Ігла” вже шостий за рахунком російський літак. 19-річного строковика прозвали “Запорізьким месником”.
Довідка. Су-25 (за класифікацією НАТО — Frogfoot, неформально — Грач) — одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об’єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об’єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі.
- Нагадаємо, вже минув 151-й день повномасштабної російсько-української війни, який став рівно п’ятим місяцем протистояння. З 24 лютого трапилося багато трагедій та перемог, зокрема через підтримку західних партнерів.
- Російська армія продовжує зазнавати втрат. Протягом доби Збройні сили України ліквідували 280 окупантів. Загалом кількість убитих загарбників наближається до 40 000.
- Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Збройні сили Україні поступово звільняють Херсонську область від російської окупації.