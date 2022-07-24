Про це повідомляє пресслужба Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК “Ігла”.

“Смерть російським окупантам! ДШВ – завжди перші! Слава Україні”, – зазначили у повідомленні.

18 червня у небі над Донецькою областю воїни 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців також збили російський штурмовик Су-25.

17 липня стало відомо, що військовий Нацгвардії збив з переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) “Ігла” вже шостий за рахунком російський літак. 19-річного строковика прозвали “Запорізьким месником”.

Довідка. Су-25 (за класифікацією НАТО — Frogfoot, неформально — Грач) — одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об’єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об’єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі.