Про це повідомляє MMR.

Водії, що використовують “застарілі” посвідчення отримують від поліціянтів штрафи у розмірі 3,4 тисячі гривень за ч.2 ст.126 КУпАП (їзда без відповідної категорії). Проте це рішення можна оскаржити у суді.

Юристи підкеслюють, у законі не йдеться про те, що водій “повинен” обміняти посвідчення. Навпаки – він може це зробити лише за власним бажанням. Тому після отримання штрафу можна звернутися до суддів.

“Звинувачення інспектора в управлінні транспортним засобом на підставі посвідчення водія, виданого до набрання чинності законом №586-VI, з не розділеними категоріями є протиправними. Накладений штраф у такому разі незаконний та підлягає скасуванню”, – зазначив фахівець.

За оцінками фахівців, більшість справ судді закривають на користь водія – обвинувачення знімають, а штраф скасовують.