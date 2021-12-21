Такі дані оприлюднив Держстат.
Так, за липень-вересень 2021 року на 41% більше, ніж за аналогічний період минулого року, українці витрачали на харчові продукти. На другому місці опинилися витрати на комунальні платежі ( +12,2%). Також громадяни стали значно витрачати коштів на транспорт – більше на 9,4%, ніж за три місяці минулого року. На 7,7% в порівнянні з ІІІ кварталом 2021 року зросли витрати людей на алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики. Замикають п’ятірку витрати на охорону здоров’я (+6,1%).
Найменше коштів українці витрачали на освіту – різниця витрат у ІІІ кварталі 2021 року порівняно із аналогічним періодом минулого року становить 1,3%.
- Водночас 31% українців вважають, що 2022 буде краще ніж попередній, ще третина думають, що нічого не зміниться. Також стільки ж вважають, що наступний рік буде гірше, ніж 2021.