За III квартал 2021 року витрати українців зросли на 9% проти аналогічного періоду минулого року і становлять 957,5 млрд грн.

Такі дані оприлюднив Держстат.

Так, за липень-вересень 2021 року на 41% більше, ніж за аналогічний період минулого року, українці витрачали на харчові продукти. На другому місці опинилися витрати на комунальні платежі ( +12,2%). Також громадяни стали значно витрачати коштів на транспорт – більше на 9,4%, ніж за три місяці минулого року. На 7,7% в порівнянні з ІІІ кварталом 2021 року зросли витрати людей на алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики. Замикають п’ятірку витрати на охорону здоров’я (+6,1%).

Найменше коштів українці витрачали на освіту – різниця витрат у ІІІ кварталі 2021 року порівняно із аналогічним періодом минулого року становить 1,3%.