У своїй колонці історик перераховує 15 причин, чому світ потребує української перемоги.
Він наголосив, що кожна з причин має величезне значення. Кожна з них дає ту можливість, якої бажають покоління планувальників політики, але майже ніколи не отримують.
- Зупинити злочини. Російська окупація – геноцидна. Скрізь, де українці повертають собі територію, вони рятують життя та відновлюють принцип, що люди мають право не зазнавати катувань, депортацій та вбивств.
- Зберегти міжнародний правопорядок. Його основа полягає в тому, що одна країна не може вдертися в іншу та анексувати її територію, як це прагне зробити Росія. Агресивна війна Росії явно незаконна, але правопорядок сам себе не захистить.
- Завершити епоху імперій. Це може бути остання війна в колоніальній логіці – що іншої держави та народу не існує. Але цей перелом буде досягнутий, лише якщо Росія програє.
- Відстояти мирний проект Євросоюзу. Війна Росії спрямована не лише проти України, а й проти ширшої ідеї – що європейські держави можуть мирно співпрацювати. Якщо імперія переважає, інтеграція занепадає.
- Дати шанс верховенству права в Росії. Поки Росія веде імперські війни, вона перебуває у пастці репресивної внутрішньої політики. Майбутні покоління росіян можуть жити краще та вільніше, але тільки якщо Росія програє цю війну.
- Послабити престиж тиранів. У цьому столітті існувала тенденція до авторитаризму – з путінізмом як силою та моделлю. Його поразка від руки демократії змінює цю тенденцію. Фашизм – це про силу, і він дискредитується поразкою.
- Нагадати нам, що демократія – найкраща система. Українці засвоїли ідею, що вони самі обирають собі лідерів. Ідучи на ризик для захисту своєї демократії, вони нагадують нам, що ми всі маємо діяти, щоб захистити нашу.
- Зняти загрозу Великої війни в Європі. Протягом десятиліть конфронтація з СССР та потім з Росією була сценарієм для регіональної війни. Перемога України усуває цей сценарій, роблячи неправдоподібним ще один російський наступ.
- Зняти загрозу Великої війни в Азії. В останні роки китайське вторгнення на Тайвань стало провідним сценарієм глобальної війни. Перемога України вчить Пекін, що така наступальна операція коштує дорого і скоріш за все провалиться.
- Запобігти розповсюдженню ядерної зброї. Україна відмовилася від ядерної зброї. Росія, ядерна держава, згодом вдерлася. Якщо Україна програє, країни, що можуть створити ядерну зброю, відчують, що їм потрібно це зробити, щоб захистити себе.
- Зменшити ризик ядерної війни. Перемога України знижує ймовірність двох великих воєнних сценаріїв за участю ядерних держав та працює проти поширення ядерної зброї загалом. Ніщо не зменшить ризику ядерної війни більше, ніж перемога України.
- Запобігти майбутнім війнам за ресурси. Російська група Вагнера не лише постійно скоює воєнні злочини, а й захоплює корисні копалини скрізь, де тільки може. Ось чому вона воює у Бахмуті.
- Убезпечити запаси продовольства та запобігти майбутньому голоду. Україна годує більшу частину світу. Росія загрожує використовувати цю їжу як зброю. Як сказав один російський пропагандист, «наша єдина надія – голод».
- Прискорити перехід від викопного палива. Путін показує, яку загрозу майбутньому становить вуглеводнева олігархія. Його перетворення джерел енергії на зброю прискорило перехід до відновлюваних джерел енергії. Це продовжуватиметься, якщо Росія програє.
- Затвердити цінність свободи. Попри те, що вони мають всі підстави визначати свободу як протиставлення чомусь – російській окупації – українці нагадують нам, що насправді свобода — це право на щось, право бути тими, ким вони хочуть бути, в майбутньому, яке вони можуть допомогти сформувати.
Я історик політичних жорстокостей, і для мене особисто номер один — поразка триваючого проєкту геноциду — була б більш ніж достатньою причиною бажати перемоги України. Але кожен з інших чотирнадцяти має величезне значення. Але кожна із решти чотирнадцяти має величезне значення. Кожна з них надає можливості, про які мріють покоління творців політики, але майже ніколи їх не отримують. Багато чого було зроблено – ми ще не бачили і не вловили моменту.
Таке буває раз у житті, не можна цього упускати. Українці дали нам шанс перевернути це століття, шанс на свободу та безпеку, яких ми не змогли б добитися самотужки, ким би ми не були. Все, що нам потрібно зробити, це допомогти їм перемогти”, – резюмував історик.
Довідка. Тімоті Снайдер – фахівець з історії Східної Європи та, зокрема, України, Польщі, Росії. Автор монографій “Криваві землі: Європа між Гітлером і Сталіним”, “Чорна земля. Голокост як історія і застереження”, “Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь” тощо.
Книга “The Road to Unfreedom” перекладена українською у 2020 році – “Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка”.
У листопаді 2022 року Тімоті Снайдер став одним з амбасадорів платформи United24. Його напрямок — збір коштів на систему протидії ворожим БПЛА.
- Професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер заявив, що війна в Україні, яку розв’язала РФ, відбувається за ідеї та людей. Він вважає, що протистояння за ідеї РФ вже програла.
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