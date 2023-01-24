У своїй колонці історик перераховує 15 причин, чому світ потребує української перемоги.

Він наголосив, що кожна з причин має величезне значення. Кожна з них дає ту можливість, якої бажають покоління планувальників політики, але майже ніколи не отримують.

Я історик політичних жорстокостей, і для мене особисто номер один — поразка триваючого проєкту геноциду — була б більш ніж достатньою причиною бажати перемоги України. Але кожен з інших чотирнадцяти має величезне значення. Але кожна із решти чотирнадцяти має величезне значення. Кожна з них надає можливості, про які мріють покоління творців політики, але майже ніколи їх не отримують. Багато чого було зроблено – ми ще не бачили і не вловили моменту.

Таке буває раз у житті, не можна цього упускати. Українці дали нам шанс перевернути це століття, шанс на свободу та безпеку, яких ми не змогли б добитися самотужки, ким би ми не були. Все, що нам потрібно зробити, це допомогти їм перемогти”, – резюмував історик.