За словами начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, наша армія вже демонструє свою унікальність, вміння швидко вчитися та адаптуватися до нових викликів.

Про це генерал-майор сказав в інтерв’ю польському новинному порталу Wirtualna Polska.

За його словами, завдяки українцям світ позбавився стереотипу про “непереможну російську армію”.

“Перш за все, ми повинні звільнитися від думки про війну як про щось статичне, “заморожене” або постійне. Це помилка. На мою думку, це жива субстанція. Наш ворог, ми бачимо, змінюється і підлаштовується під ситуацію. Ми, українці, допомогли світу розвіяти історії про непереможну російську армію”, – коментує Буданов.

Керівник ГУР МО України також зазначив, що активний аналіз противника, стану його армії, логістики, виробничих циклів, проблем та ментальних викликів військово-політичного керівництва РФ дає змогу передбачати його подальші дії.

Окрім того, він додав, що ми воюємо з країною, де більше двох третин населення підтримало дії Володимира Путіна. “Ми не знаємо, яким буде майбутнє Росії. На скільки частин вона розпадеться і з ким нам доведеться говорити про репарації та притягнення до відповідальності винних у злочинах”, – наголосив Буданов.

За його словами завдання України – це системне та державне ослаблення Росії, для чого слід активно входити до євроатлантичних та європейських структур: політичних, економічних, безпекових, правових, гуманітарних та освітніх.

Також Буданов закликав забути про пострадянський період: “ми повинні мати певну форму контролю над новою післявоєнною Російською Федерацією. Щоб ніколи не повторилося те, що відбулося з Україною”.