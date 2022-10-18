Про це повідомила Служба безпеки України.

За словами начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка, до чат-бота надійшло понад 100 тисяч повідомлень про переміщення ворога. Інформацію уточнювали та перевіряли. Для цього залучали агентурні можливості, операторів БПЛА та дрони.

Надалі силовики порівнювали дані з інформацією з супутників. Пізніше її передавали артилерії ЗСУ, яка відпрацьовувала по ворогу.