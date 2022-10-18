Про це повідомила Служба безпеки України.
За словами начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка, до чат-бота надійшло понад 100 тисяч повідомлень про переміщення ворога. Інформацію уточнювали та перевіряли. Для цього залучали агентурні можливості, операторів БПЛА та дрони.
Надалі силовики порівнювали дані з інформацією з супутників. Пізніше її передавали артилерії ЗСУ, яка відпрацьовувала по ворогу.
“У результаті – багато сотень результативних влучань по великих колонах техніки, знищено не одного генерала РФ”, — заявив Вітюк.
Він наголосив, що такого результату вдалося добитися завдяки мужності та спротиву українців. Звичайні громадяни ризикували життям, але все одно фотографували та надсилали інформацію.
Через чат-бот можна надавати дані про колаборантів, злочини, пов’язані із фейковими “референдумами” РФ на тимчасово окупованих територіях. Також завдяки йому фіксують факти мародерства та воєнні злочини росіян. Бот забезпечує анонімність користувача.
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