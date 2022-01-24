Командувач Операції об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк висловив упевненість в українській армії. Він переконаний, що українські військовослужбовці готові "голими руками розірвати на шматки росіян" у разі нападу Російської Федерації.

Про це Олександр Павлюк заявив в інтерв’ю британській щотижневій газеті The Times.

За його словами, в Україні є близько 500 тисяч осіб, котрі пройшли війну і готові знову, за потреби стати на захист країни.

“У нас близько півмільйона людей, які пройшли війну в цій країні, в якій вони або втратили когось, або щось. Півмільйона, які втратили рідну кров, втратили житло або втратили друзів, і готові голими руками розірвати на шматки росіян”, – наголосив командувач ООС.

Окрім цього, він нагадав, що в Україні формуються Сили територіальної оборони. Це означає, що буде понад 100 000 добровольців, готових свідомо взятися за зброю з метою захисту власної землі.

Олександр Павлюк рішуче налаштований на перемогу і переконаний, то у Росії не вистачить сил для повномасштабної війни.