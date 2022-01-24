Про це Олександр Павлюк заявив в інтерв’ю британській щотижневій газеті The Times.
За його словами, в Україні є близько 500 тисяч осіб, котрі пройшли війну і готові знову, за потреби стати на захист країни.
“У нас близько півмільйона людей, які пройшли війну в цій країні, в якій вони або втратили когось, або щось. Півмільйона, які втратили рідну кров, втратили житло або втратили друзів, і готові голими руками розірвати на шматки росіян”, – наголосив командувач ООС.
Окрім цього, він нагадав, що в Україні формуються Сили територіальної оборони. Це означає, що буде понад 100 000 добровольців, готових свідомо взятися за зброю з метою захисту власної землі.
Олександр Павлюк рішуче налаштований на перемогу і переконаний, то у Росії не вистачить сил для повномасштабної війни.
“Якщо нашій розвідці вдасться спрогнозувати напрямок основного удару росіян, після перших великих втрат вони далі не підуть”, – зауважив генерал-лейтенант.
- Нагадаємо, розвідка США заявила, що Росія продовжує нарощувати війська біля кордонів України. РФ почала використовувати комерційні повітряні та залізничні маршрути для підтримання військових.
- При цьому, Канада розглядає можливість відправлення Україні партії стрілецької зброї, оскільки країна стикається з тим, що прем’єр-міністр Джастін Трюдо назвав “агресивною” спробою Росії дестабілізувати її.
- Окрім цього, 23 січня в Україну прибув другий літак зі зброєю від США, на борту якого знаходиться понад 80 тонн вантажу.
- 2 січня до України вже надійшла перша частина військової допомоги від США. Цей вантаж містить близько 90 тонн летальної зброї.
- Також в Адміністрації президента США Джо Байдена планують реалізувати додаткові варіанти допомоги Україні, аби збільшити втрати Путіна у разі нападу на Україну.
- Відомо, що США також мають намір передати Україні гелікоптери Мі-17 для підтримки обороноздатності української армії.