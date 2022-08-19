З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, чимало українців почали виїжджати за кордон, зокрема й до Польщі. Вже скоро термін перебування деяких українців у Польщі перевищить 183 доби і це означає, що вони повинні почати платити податок тій країні, у якій перебувають.

Про це повідомляє money.

Вже наступного тижня, 22-28 серпня, українці, термін перебування українців у Польщі, які виїхали туди у перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, становитиме 183 доби.

Згідно з міжнародними нормами про запобігання подвійного оподаткування, після цього терміну на особу, яка проживає у Польщі, розповсюджується абсолютне податкове зобов’язання.

Простіше кажучи, українці повинні платити податки після 183 діб перебування у Польщі. Оплатити податок потрібно до 20 числа місяця, після місяця, у якому термін перебування в країні перевищив 183 доби.

Тобто, тим, хто перебуватиме понад 183 доби у серпні, потрібно заплатити податок до 20 вересня. Податок потрібно виплачувати з доходів, отриманих за ці 183 доби.

Платити доведеться навіть тим, хто перебуваючи у Польщі продовжував віддалено працювати на українську компанію, адже “осередок життя” було перенесено до Польщі. За словами експерта, у такому випадку українці можуть спробувати повернути оплачений податок в Україні, однак невідомо, чи це буде можливим.