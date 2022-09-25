Казахстан надаватиме допомогу українцям, які тікають від мобілізації. Йдеться про тих, хто втік з окупованого Криму.

Про це повідомив народний депутат восьмого скликання, голова Меджлісу Рефат Чубаров у Telegram.

За його словами, громадяни України з тимчасово окупованого Криму можуть за потреби зв’язатися та отримати необхідні консультації. Він надав для цього наступні контакти:

місто Астана: • Руслан Маштаков, тел. +7 701 812 13 13 місто Алмати: • Уріє Курташирова, тел. +7 777 757 80 07 • Лілія Алімова, тел. +7 701 789 06 98.

На території окупованого Криму російські загарбники заборонили місцевим жителям виїжджати з півострова. Жителі не зможуть залишити його без дозволу військового комісаріату.

На півострові мобілізують кримських татар та доправляють до військкоматів. Вже понад 1 500 кримських татар отримали повістки.