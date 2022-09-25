Про це повідомив народний депутат восьмого скликання, голова Меджлісу Рефат Чубаров у Telegram.
За його словами, громадяни України з тимчасово окупованого Криму можуть за потреби зв’язатися та отримати необхідні консультації. Він надав для цього наступні контакти:
місто Астана:
• Руслан Маштаков, тел. +7 701 812 13 13
місто Алмати:
• Уріє Курташирова, тел. +7 777 757 80 07
• Лілія Алімова, тел. +7 701 789 06 98.
На території окупованого Криму російські загарбники заборонили місцевим жителям виїжджати з півострова. Жителі не зможуть залишити його без дозволу військового комісаріату.
На півострові мобілізують кримських татар та доправляють до військкоматів. Вже понад 1 500 кримських татар отримали повістки.
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у РФ. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, такий крок – це свідчення того, що Росія зіштовхнулась з низкою проблем під час невдалого повномасштабного вторгнення в Україну.
- Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що попри обіцянки російської влади мобілізовувати виключно резервістів, повістки роздають навіть тим, хто не має військового досвіду. На думку аналітиків це може викликати недовіру росіян до влади.
- Радник Офісу президента України Олексій Арестович припустив, що, у разі потреби, в Україні можуть мобілізувати понад 5 мільйон осіб, зокрема студентів вищих навчальних закладів.