Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції в Telegram.
Повідомляється, що для отримання паспорта достатньо звернутися до одного з відокремлених підрозділів ДП “Документ” у Варшаві, Кракові, Ґданську чи Вроцлаві, маючи при собі такі документи:
- свідоцтво про народження
- паспорт громадянина України одного або обох із батьків
- довідку про реєстрацію місця проживання (за наявності)
- РНОКПП або повідомлення про відмову від його прийняття (за наявності)
Також зазначено, що прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом, так і в порядку живої черги. Оплата за послуги здійснюється на місці за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Термін виготовлення першого паспорта громадянина України становить 20 робочих днів.
Крім того, додається, що під час отримання готової ID-картки проводиться процедура верифікації, тому присутність особи, на ім’я якої оформлено документ, є обов’язковою.
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