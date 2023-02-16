Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції в Telegram.

Повідомляється, що для отримання паспорта достатньо звернутися до одного з відокремлених підрозділів ДП “Документ” у Варшаві, Кракові, Ґданську чи Вроцлаві, маючи при собі такі документи:

  • свідоцтво про народження
  • паспорт громадянина України одного або обох із батьків
  • довідку про реєстрацію місця проживання (за наявності)
  • РНОКПП або повідомлення про відмову від його прийняття (за наявності)

Також зазначено, що прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом, так і в порядку живої черги. Оплата за послуги здійснюється на місці за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Термін виготовлення першого паспорта громадянина України становить 20 робочих днів.

Крім того, додається, що під час отримання готової ID-картки проводиться процедура верифікації, тому присутність особи, на ім’я якої оформлено документ, є обов’язковою.