Для українців, які перебувають у Польщі, доступна послуга оформлення першого паспорта громадянина у формі ID-картки по досягненню ними 14-річного віку.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції в Telegram.

Повідомляється, що для отримання паспорта достатньо звернутися до одного з відокремлених підрозділів ДП “Документ” у Варшаві, Кракові, Ґданську чи Вроцлаві, маючи при собі такі документи:

свідоцтво про народження

паспорт громадянина України одного або обох із батьків

довідку про реєстрацію місця проживання (за наявності)

РНОКПП або повідомлення про відмову від його прийняття (за наявності)

Також зазначено, що прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом, так і в порядку живої черги. Оплата за послуги здійснюється на місці за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Термін виготовлення першого паспорта громадянина України становить 20 робочих днів.

Крім того, додається, що під час отримання готової ID-картки проводиться процедура верифікації, тому присутність особи, на ім’я якої оформлено документ, є обов’язковою.