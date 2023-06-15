15 червня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що уздовж лінії фронту в Україні точаться "жорстокі бої" після довгоочікуваного початку контрнаступу ЗСУ з використанням західної зброї.

Джерело: SkyNews

Виступаючи перед журналістами в Брюсселі, Столтенберг зазначив, що українські війська “мають успіх” у своєму контрнаступі.

Він також додав, що міністри оборони та промислові партнери обговорять, як далі нарощувати оборонне виробництво.

Окрім цього, глава НАТО зауважив, що загальний стандарт для країн Альянсу щодо витрачання 2% валового внутрішнього продукту (ВВП) на оборону є “не стелею, а мінімумом для інвестицій у нашу спільну безпеку”.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр поінформувала, що станом на вечір 15 червня триває наступ та оборонні дії на різних напрямках. Попри намагання протистояти просуванню, українська армія продовжує звільняти територію від ворога, що переважає за кількістю особового складу та запасами боєприпасів.

Зауважимо, у Генштабі повідомили, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.