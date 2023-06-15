Джерело: SkyNews
Виступаючи перед журналістами в Брюсселі, Столтенберг зазначив, що українські війська “мають успіх” у своєму контрнаступі.
Він також додав, що міністри оборони та промислові партнери обговорять, як далі нарощувати оборонне виробництво.
Окрім цього, глава НАТО зауважив, що загальний стандарт для країн Альянсу щодо витрачання 2% валового внутрішнього продукту (ВВП) на оборону є “не стелею, а мінімумом для інвестицій у нашу спільну безпеку”.
Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр поінформувала, що станом на вечір 15 червня триває наступ та оборонні дії на різних напрямках. Попри намагання протистояти просуванню, українська армія продовжує звільняти територію від ворога, що переважає за кількістю особового складу та запасами боєприпасів.
Зауважимо, у Генштабі повідомили, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.
- В Україні триває 477-ма доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські захисники ліквідували понад 217 тисяч окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.
- За інформацією Міністерства оборони України, протягом 13 червня ЗСУ просунулись вперед на декількасот метрів на двох напрямках – Бахмутському та Запорізькому.
- За добу російські загарбники обстріляли 16 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення.
- 15 червня Міністерства оборони Данії, Нідерландів, Великої Британії та Сполучених Штатів оголосили про спільне постачання високопріоритетних засобів протиповітряної оборони Україні, задовольняючи найбільш нагальні потреби, оскільки Росія продовжує використовувати “нахабні ракетні та безпілотні напади на українські міста”.