Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України у Telegram.
За даними Інституту вивчення війни, попри залякування більшість вчителів та викладачів на тимчасово окупованих територіях України відмовляються співпрацювати з російськими загарбниками. Це змушує Росію залучати педагогів з Криму, таким чином вони намагаються компенсувати дефіцит вчителів.
Натомість у Маріуполі російська “адміністрація” надає гуманітарну допомогу жителям Маріуполя лише в обмін на згоду розмінувати та розчищати завали.
У Херсонські області через відмову українських банківських фахівців працювати не відкрилися три відділення російського “Промсвязьбанка”, що зруйнувало плани окупаційної влади перейти на розрахунки в рублях.
У Луганській області через відмову українських лікарів виходити на роботу, російська влада вимушена залучати російських медиків із Новосибірська та Волгограда.
Крім того, окупаційна влада змушена переводити російських урядовців на нові посади в окупаційних “адміністраціях” та заповнювати працівниками з Росії вакансії на українських підприємствах.
Нагадаємо, що станом на початок 157-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили низку російських атак, зокрема в районі н. п. Бражівка, Дмитрівка, Піски, Авдіївка, Мар’їнка. На декількох інших напрямках, де окупанти пішли в атаку, бойові дії тривають.
- У ніч на 30 липня російські окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Під вогнем опинився Нікопольський район, є значні руйнування.
- Також цієї ночі російські загарбники двічі завдали ракетного удару по місту Харків. Влучили в один з навчальних закладів у місті.
- У районі Херсона російські війська встановили два понтонні мости та систему поромної переправи для того, щоб компенсувати ті мости, які були пошкоджені.