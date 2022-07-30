Українці відмовляються співпрацювати з окупаційною владою. Крім того, фактів відмов стає дедалі більше.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України у Telegram.

За даними Інституту вивчення війни, попри залякування більшість вчителів та викладачів на тимчасово окупованих територіях України відмовляються співпрацювати з російськими загарбниками. Це змушує Росію залучати педагогів з Криму, таким чином вони намагаються компенсувати дефіцит вчителів.

Натомість у Маріуполі російська “адміністрація” надає гуманітарну допомогу жителям Маріуполя лише в обмін на згоду розмінувати та розчищати завали.

У Херсонські області через відмову українських банківських фахівців працювати не відкрилися три відділення російського “Промсвязьбанка”, що зруйнувало плани окупаційної влади перейти на розрахунки в рублях.

У Луганській області через відмову українських лікарів виходити на роботу, російська влада вимушена залучати російських медиків із Новосибірська та Волгограда.

Крім того, окупаційна влада змушена переводити російських урядовців на нові посади в окупаційних “адміністраціях” та заповнювати працівниками з Росії вакансії на українських підприємствах.

Нагадаємо, що станом на початок 157-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили низку російських атак, зокрема в районі н. п. Бражівка, Дмитрівка, Піски, Авдіївка, Мар’їнка. На декількох інших напрямках, де окупанти пішли в атаку, бойові дії тривають.