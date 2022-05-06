Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Нагадуємо, серед безоплатних послуг, які гарантовані пацієнту з інсультом чи підозрою на нього:
- первинний огляд,
- термінова комп’ютерна томографія або магнітно-резонансна томографія,
- лабораторні та інструментальні дослідження.
Також до безоплатного пакета входять:
- тромболітична терапія включно з необхідними ліками,
- ендоваскулярне лікування (малоінвазивна хірургія судин),
- знеболення всіх етапів діагностики та лікування,
- нейрохірургічна допомога,
- ліки з Нацпереліку.
- Національна служба здоров’я України оплачує і вторинну профілактику інсульту,
- харчування в стаціонарі та медичну реабілітацію.
Пацієнту не потрібне направлення лікаря, щоб отримати медичну допомогу безоплатно, адже це – невідкладний стан. Допомогу медики надають незалежно від наявності направлення чи декларації з лікарем.
У разі необґрунтованої відмови у наданні меддопомоги або якщо комунальний чи державний медзаклад, маючи змогу продіагностувати пацієнта, направляє його на платну діагностику у приватний, закликаємо звертатися:
- до контакт-центру МОЗ – 0-800–60-20-19
- або на гарячу лінію НСЗУ – 16-77.
У закладах охорони здоров’я, законтрактованих за Програмою медичних гарантій, не повинні брати кошти за надання медпослуг чи діагностику, що входять у контрактні пакети.
Також у МОЗ опублікували інструкцію, якщо людині необхідно надати домедичну допомогу:
- Нагадаємо, що в Україні почав курсувати перший спеціальний медичний потяг, що призначений для евакуації хворих та поранених людей з “гарячих точок”.
- Також в умовах російської агресії в Україні частина населення позбавлена доступу до питної води. Тому Міністерство охорони здоров’я поінформувало, як правильно знезаразити воду.
- Водночас в умовах воєнного стану вагітна має право отримати медичну допомогу під час пологів у будь-якому з працюючих пологових будинків, що уклали договір з НСЗУ.
- Раніше МОЗ підготувало рекомендації для громадян, як уберегтися від радіаційного ураження.
- Зокрема у зв’язку з тим, що існує загроза хімічної атаки з боку країни-агресора РФ, варто знати, як вберегти себе від отруєння та як надати першу медичну допомогу, якщо є постраждалі.