Українці, які через бойові дії змушені були переїхати в інші регіони країни, можуть отримати безоплатну меддопомогу. Зокрема, пацієнти з інсультом чи підозрою на нього.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Нагадуємо, серед безоплатних послуг, які гарантовані пацієнту з інсультом чи підозрою на нього:

первинний огляд,

термінова комп’ютерна томографія або магнітно-резонансна томографія,

лабораторні та інструментальні дослідження.

Також до безоплатного пакета входять:

тромболітична терапія включно з необхідними ліками,

ендоваскулярне лікування (малоінвазивна хірургія судин),

знеболення всіх етапів діагностики та лікування,

нейрохірургічна допомога,

ліки з Нацпереліку.

Національна служба здоров’я України оплачує і вторинну профілактику інсульту,

харчування в стаціонарі та медичну реабілітацію.

Пацієнту не потрібне направлення лікаря, щоб отримати медичну допомогу безоплатно, адже це – невідкладний стан. Допомогу медики надають незалежно від наявності направлення чи декларації з лікарем.

У разі необґрунтованої відмови у наданні меддопомоги або якщо комунальний чи державний медзаклад, маючи змогу продіагностувати пацієнта, направляє його на платну діагностику у приватний, закликаємо звертатися:

до контакт-центру МОЗ – 0-800–60-20-19

або на гарячу лінію НСЗУ – 16-77.

У закладах охорони здоров’я, законтрактованих за Програмою медичних гарантій, не повинні брати кошти за надання медпослуг чи діагностику, що входять у контрактні пакети.

Також у МОЗ опублікували інструкцію, якщо людині необхідно надати домедичну допомогу: