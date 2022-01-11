Україна піднялася з 37-го на 35-е місце, уклавши договір про безвізовий доступ із французькими заморськими територіями та Оманом. Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або з візою після прибуття до 141 країни світу.

Відповідні дані Індексу паспортів світу опублікувала фірма з питань громадянства та проживання Henley & Partners.

Згідно з останніми результатами Індексу паспортів світу, дані демонструють найбільший розрив у можливостях для безвізових подорожей громадян із моменту створення індексу 17 років тому.

Без урахування обмежень, пов’язаних з коронавірусом, власники паспортів Японії та Сінгапуру, тепер можуть в’їжджати до 192 держав без візи або з візою після прибуття. У порівнянні до Афганістану, який знаходиться на останньому місці індексу.

У 2006 році в середньому громадяни могли відвідати 57 країн світу без попереднього отримання візи. Сьогодні це число зросло до 107. Однак, за цим загальним збільшенням ховається нерівність між країнами Глобальної Півночі та Глобального Півдня.

Наприклад, громадяни Швеції та США можуть відвідувати понад 180 напрямків без візи, у той час, як власники паспортів Анголи, Камеруну та Лаосу можуть подорожувати без візи лише за 50 напрямками.

Друге місце в Індексі поділяють Німеччина та Південна Корея. Вони мають безвізовий доступ до 190 країн.

Завдяки тому, що Україна уклала договір про безвізовий доступ із французькими заморськими територіями та Оманом. Тепер громадяни України можуть подорожувати без візи або з візою після прибуття до 141 країни світу. У рейтингу вона посідає 35-е місце.

Росія несуттєво змінила свої позиції. Вона перемістилася з 51-го на 46-е місце у рейтингу, отримавши безвізовий доступ до Пакистану. Власники російського паспорта можуть теоретично подорожувати 119 напрямками без візи.