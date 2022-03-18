Протягом російсько-української війни вторгнення Росії в Україну офіс уповноваженої з прав людини отримує скарги від українців щодо статевих злочинів російських загарбників.

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на відповідь Офісу уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової на запит видання.

“З початку збройної агресії Росії проти України на “гарячу лінію” уповноваженого надходить інформація про вчинення військовослужбовцями Російської Федерації насильницьких злочинів, у тому числі проти статевої свободи та статевої недоторканості особи”, — зазначається у повідомленні.

Водночас у Денісової повідомляють, що надалі передають цю інформацію до правоохоронців.

Зауважимо, що на початку війни у соцмережах з’являлися повідомлення про зґвалтування окупантами, які захоплювали українські містечка. Також у перші дні окупації у Херсоні місцеві ЗМІ повідомляли про десятки скарг українок. Однак інформації про подібні злочини росіян в офіційних українських відомствах поки що немає.

Як зазначає видання, про зґвалтування росіянами говорив й Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім під час розмови із представниками російського опозиціонера Олексія Навального.