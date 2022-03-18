Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на відповідь Офісу уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової на запит видання.
“З початку збройної агресії Росії проти України на “гарячу лінію” уповноваженого надходить інформація про вчинення військовослужбовцями Російської Федерації насильницьких злочинів, у тому числі проти статевої свободи та статевої недоторканості особи”, — зазначається у повідомленні.
Водночас у Денісової повідомляють, що надалі передають цю інформацію до правоохоронців.
Зауважимо, що на початку війни у соцмережах з’являлися повідомлення про зґвалтування окупантами, які захоплювали українські містечка. Також у перші дні окупації у Херсоні місцеві ЗМІ повідомляли про десятки скарг українок. Однак інформації про подібні злочини росіян в офіційних українських відомствах поки що немає.
Як зазначає видання, про зґвалтування росіянами говорив й Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім під час розмови із представниками російського опозиціонера Олексія Навального.
- Водночас за даними Генерального управління розвідки Міноборони України, армія окупантів із РФ активно займається мародерством в Україні, отримавши заохочення від вищого керівництва.
- Раніше повідомлялось, що існує висока ймовірність, що Росія посилить терористичні методи ведення бойових дій і нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.