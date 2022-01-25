Латвія найближчими тижнями спорядить до України системи Stinger й інші засоби військової допомоги. Проте, скеровувати власні війська поки що не планують через те, що "від українців не було запиту".

Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, повідомляє чеське видання iRozhlas.

“По-перше, офіційного запиту від українців немає. По-друге, ми є членами Північноатлантичного альянсу і не пішли б на такий крок, не обговоривши його з іншими державами. По-третє, ми не така вже й велика країна, яка б щось суттєво змінила, відправивши свої війська”, – зауважив Артіс Пабрікс.

Пабрікс зауважив, що найближчими тижнями до Києва скерують системи Stinger та іншу зброю. Він нагадав, що раніше Латвія вже постачала в Україну гуманітарну допомогу, допомагала з підготовкою капеланів, проте, наразі українці зіштовхнулись з можливою агресією РФ, тож, “настав час допомогти зброєю”.

“Ми твердо віримо, що наш моральний обов’язок – допомогти країні та її людям, які хочуть захистити себе. Українці нікому не загрожують, але країна та свобода під загрозою. Ми знаємо з нашої історії, що необхідно відстоювати свої цінності та свободу”, – зауважив міністр.

Окрім цього, міністр оборони Латвії наголосив, що у питанні потреби надання військової допомоги Україні країни Балтії солідарні. До цього ж він закликає решту країн Європейського Союзу та НАТО зробити те ж саме.