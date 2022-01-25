Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, повідомляє чеське видання iRozhlas.
“По-перше, офіційного запиту від українців немає. По-друге, ми є членами Північноатлантичного альянсу і не пішли б на такий крок, не обговоривши його з іншими державами. По-третє, ми не така вже й велика країна, яка б щось суттєво змінила, відправивши свої війська”, – зауважив Артіс Пабрікс.
Пабрікс зауважив, що найближчими тижнями до Києва скерують системи Stinger та іншу зброю. Він нагадав, що раніше Латвія вже постачала в Україну гуманітарну допомогу, допомагала з підготовкою капеланів, проте, наразі українці зіштовхнулись з можливою агресією РФ, тож, “настав час допомогти зброєю”.
“Ми твердо віримо, що наш моральний обов’язок – допомогти країні та її людям, які хочуть захистити себе. Українці нікому не загрожують, але країна та свобода під загрозою. Ми знаємо з нашої історії, що необхідно відстоювати свої цінності та свободу”, – зауважив міністр.
Окрім цього, міністр оборони Латвії наголосив, що у питанні потреби надання військової допомоги Україні країни Балтії солідарні. До цього ж він закликає решту країн Європейського Союзу та НАТО зробити те ж саме.
- Нагадаємо, Держдепартамент США дозволив Литві, Латвії та Естонії передати Україні зброю американського виробництва. Країни Балтії відвантажать для ЗСУ протитанкові комплекси Javelin та переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.
- Раніше повідомлялось, що в Естонії заявили, що мають намір надати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці.
- При цьому, лідер республіканців в американському Сенаті (верхній палаті Конгресу) Мітч Макконнелл заявив, що США не варто обмежуватися оборонними системами озброєння у військових постачаннях Україні, а надавати будь-яку зброю для захисту від можливого російського вторгнення.
- Своєю чергою, Велика Британія вже розпочала процес постачання Україні нового пакету систем безпеки для підвищення оборонних можливостей.
- Окрім цього, міністерка оборони Чехії Яна Чернохова акцентувала, що у разі потреби Чехія може надіслати до України військових для допомоги в боротьбі з російською агресією.