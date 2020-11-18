Громадяни України, які повертаються із-за кордону, не зобов’язані проходити тест на коронавірус в аеропорту.

Про це на брифінгу 18 листопада заявив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.

Він нагадав випадок, коли українських моряків змусили проходити платний тест на COVID-19 в аеропорту Одеси. За його словами, якщо регулярно фіксуватимуть подібні випадки, то можна припустити, що адміністрація аеропорту робить це навмисно, щоб працювати з конкретною лабораторією.

“Я хочу передати вітання в Одеський аеропорт і нагадати, що наші громадяни не зобов’язані проходити тестування для того, щоб повернутися в нашу країну. Їм встановлюється відповідний додаток, і вони в стандартному режимі можуть скласти тести, та будуть зняті з самоізоляції”, – сказав Кучер.