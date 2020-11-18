Про це на брифінгу 18 листопада заявив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.
Він нагадав випадок, коли українських моряків змусили проходити платний тест на COVID-19 в аеропорту Одеси. За його словами, якщо регулярно фіксуватимуть подібні випадки, то можна припустити, що адміністрація аеропорту робить це навмисно, щоб працювати з конкретною лабораторією.
“Я хочу передати вітання в Одеський аеропорт і нагадати, що наші громадяни не зобов’язані проходити тестування для того, щоб повернутися в нашу країну. Їм встановлюється відповідний додаток, і вони в стандартному режимі можуть скласти тести, та будуть зняті з самоізоляції”, – сказав Кучер.
- В Україні за минулу добу, 17 листопада, зафіксовано 12 496 нових випадків COVID-19. Захворіли 535 дітей та 529 медпрацівників.
- У Києві другий день поспіль фіксують COVID-рекорд: за минулу добу, 17 листопада, коронавірус виявили у 1213 осіб. Померли ще 23 пацієнтів.