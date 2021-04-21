Кабмін запровадив стимулювальні механізми для українців, які бажають розвивати власну справу, але не мають для цього необхідних ресурсів.

Рішення ухвалили на засіданні Уряду 21 квітня.

Зокрема, такі громадяни матимуть можливість отримати безвідсоткову позику.

“Уряд запровадив стимулювальні механізми, які покликані повернути працездатних осіб з-поміж малозабезпечених сімей на ринок праці. Він має запрацювати з січня наступного року”, – заявив прем’єр Денис Шмигаль.

За його словами, фінансова допомога для організації власного бізнесу надаватиметься для закупівлі обладнання та матеріалів.

Постійний представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан заявив, що розмір фінансової допомоги не може перевищувати 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому приймається рішення про її надання.

Нагадаємо, що фізичні особи-підприємці (ФОПи), а також наймані працівники можуть подавати заявки на виплати 8 тисяч гривень. Заявки на отримання виплат можна подавати через портал, а також через державний застосунок “Дія”.