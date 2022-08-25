Про це він розповів під час брифінгу.

Так, за оцінкою Пентагону, зараз Україні не потрібні ATACMS для обслуговування цілей, які безпосередньо стосуються поточної боротьби.

“Очевидно, що ми продовжимо обговорювати з українцями їхні потреби, але зараз ми переконані, що нам слід зосередитися на GMLRS, а не на ATACMS”, – наголосив Каль.

Наразі GMLRS допомагають Україні утримати росіян на сході та створити імпульс на інших ділянках фронту.

Переважна більшість актуальних цілей розташована в межах доступу GMLRS на відміну від набагато більш далекобійних ATACMS.

Водночас атаки GMLRS Каль порівняв з високоточним 90-кілограмовим авіаударом, запущеним з вантажівки.

За його словами, українська армії використовує ці ракети надзвичайно ефективно.

Він також зауважив, що війська РФ справді сповільнилися на сході, російські об’єкти тепер під ризиком в інших частинах країни. Це дуже ускладнило зусилля РФ щодо планування.

“Тому, за нашою оцінкою, GMLRS — це найважливіше, і в Україну йде постійний потік цих боєприпасів”, — пояснив заступник глави Пентагону.

Під час свого виступу Каль зазначив, що зараз стратегія Путіна полягає в тому, щоб перечекати українців і союзників і партнерів України. Саме тому програма майже на 3 мільярди доларів, за йо го словами, є такою важливою.

“Ця програма прямо кидає виклик теорії Путіна. Український народ єдиний у протистоянні вторгненню. Партнери й надалі постачатимуть в Україну обладнання, навчання та підтримку”, – наголосив він.

Колін Каль також зауважив, що пакет допомоги був створений у тісній консультації з українською стороною.

Довідка. ATACMS — керовані балістичні ракети, які здатні точно вражати цілі на відстані від 165 до 310 км, залежно від модифікації. Ці ракети запускаються з установок М142 HIMARS та M270 MLRS. Призначені для ураження точкових цілей таких як командні пункти, пускові установки ракет, об’єкти ППО, вузли зв’язку, склади, розташовані в глибині оборони противника.

GMLRS — сімейство американських керованих реактивних снарядів калібру 227 мм. Класифікуються як високоточна зброя. Снаряди застосовуються в реактивних системах залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS.