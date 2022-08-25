Заступник голови Пентагону Колін Каль заявив, що для нинішніх цілей у повномасштабній війні проти РФ, Україні потрібні ракети GMLRS з дальністю 70—80 км, а не ATACMS з дальністю у 300 км. Водночас він запевнив, що обговорення та уточнення потреб української армії продовжується.

Про це він розповів під час брифінгу.

Так, за оцінкою Пентагону, зараз Україні не потрібні ATACMS для обслуговування цілей, які безпосередньо стосуються поточної боротьби.

“Очевидно, що ми продовжимо обговорювати з українцями їхні потреби, але зараз ми переконані, що нам слід зосередитися на GMLRS, а не на ATACMS”, – наголосив Каль.

Наразі GMLRS допомагають Україні утримати росіян на сході та створити імпульс на інших ділянках фронту.

Переважна більшість актуальних цілей розташована в межах доступу GMLRS на відміну від набагато більш далекобійних ATACMS.

Водночас атаки GMLRS Каль порівняв з високоточним 90-кілограмовим авіаударом, запущеним з вантажівки.

За його словами, українська армії використовує ці ракети надзвичайно ефективно.

Він також зауважив, що війська РФ справді сповільнилися на сході, російські об’єкти тепер під ризиком в інших частинах країни. Це дуже ускладнило зусилля РФ щодо планування.

“Тому, за нашою оцінкою, GMLRS — це найважливіше, і в Україну йде постійний потік цих боєприпасів”, — пояснив заступник глави Пентагону.

Під час свого виступу Каль зазначив, що зараз стратегія Путіна полягає в тому, щоб перечекати українців і союзників і партнерів України. Саме тому програма майже на 3 мільярди доларів, за йо го словами, є такою важливою.

“Ця програма прямо кидає виклик теорії Путіна. Український народ єдиний у протистоянні вторгненню. Партнери й надалі постачатимуть в Україну обладнання, навчання та підтримку”, – наголосив він.

Колін Каль також зауважив, що пакет допомоги був створений у тісній консультації з українською стороною.

LIVE: Dr. Colin H. Kahl, Undersecretary of Defense for @DOD_Policy, holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/7KP1wzrZqj — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 24, 2022

Довідка. ATACMS — керовані балістичні ракети, які здатні точно вражати цілі на відстані від 165 до 310 км, залежно від модифікації. Ці ракети запускаються з установок М142 HIMARS та M270 MLRS. Призначені для ураження точкових цілей таких як командні пункти, пускові установки ракет, об’єкти ППО, вузли зв’язку, склади, розташовані в глибині оборони противника.

GMLRS — сімейство американських керованих реактивних снарядів калібру 227 мм. Класифікуються як високоточна зброя. Снаряди застосовуються в реактивних системах залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS.