Про це він розповів під час брифінгу.

Так, за оцінкою Пентагону, зараз Україні не потрібні ATACMS для обслуговування цілей, які безпосередньо стосуються поточної боротьби.

Наразі GMLRS допомагають Україні утримати росіян на сході та створити імпульс на інших ділянках фронту.

Переважна більшість актуальних цілей розташована в межах доступу GMLRS на відміну від набагато більш далекобійних ATACMS.

Водночас атаки GMLRS Каль порівняв з високоточним 90-кілограмовим авіаударом, запущеним з вантажівки.

За його словами, українська армії використовує ці ракети надзвичайно ефективно.

Він також зауважив, що війська РФ справді сповільнилися на сході, російські об’єкти тепер під ризиком в інших частинах країни. Це дуже ускладнило зусилля РФ щодо планування.

Під час свого виступу Каль зазначив, що зараз стратегія Путіна полягає в тому, щоб перечекати українців і союзників і партнерів України. Саме тому програма майже на 3 мільярди доларів, за йо го словами, є такою важливою.

Колін Каль також зауважив, що пакет допомоги був створений у тісній консультації з українською стороною.

LIVE: Dr. Colin H. Kahl, Undersecretary of Defense for @DOD_Policy, holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/7KP1wzrZqj

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 24, 2022