Про це інформує CNN.
Зміна динаміки на полі бою “свідчить про повідомлення”, що російські війська мають “низький моральний дух, проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, нездатність підтримувати операції”, зазначив військовий представник США.
Збройні сили України просуваються на два фронти: повільніше, більш цілеспрямоване просування до Херсона на півдні України та швидке просування через виснажені російські сили поблизу Харкова на сході України.
“Ми бачили, як українці з великою ефективністю використовують можливості, які вони мають, щоб змінити динаміку на полі бою. Хоча знову ж таки саме РФ повинна відповісти на запитання, чому їхні війська зреагували так, як вони зробили в Харківській області”, – запитав посадовець.
За його словами, результат росіян є показовим з погляду низького морального духу, проблем з логістикою, нездатності для підтримки операцій
Успіхи України змусили РФ вирішити, куди вона хоче перекинути свої сили та як їх використати, зазначив посадовець, рішення, яке завжди є складним у розпал війни. Щобільше, рішення ускладнюється через проблеми із забезпеченням, логістикою, командуванням і контролем, з якими росіяни зіштовхнулися з початку повномасштабного вторгнення.
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