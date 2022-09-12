Високопоставлений військовий посадовець США заявив 12 вересня, що українці поставили російські війська перед "численними дилемами вздовж передової лінії військ", зокрема щодо того, куди застосувати свої обмежені ресурси після того, як українці швидко рушили у контрнаступ, аби відновити раніше окуповані території.

Про це інформує CNN.

Зміна динаміки на полі бою “свідчить про повідомлення”, що російські війська мають “низький моральний дух, проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, нездатність підтримувати операції”, зазначив військовий представник США.

Збройні сили України просуваються на два фронти: повільніше, більш цілеспрямоване просування до Херсона на півдні України та швидке просування через виснажені російські сили поблизу Харкова на сході України.

“Ми бачили, як українці з великою ефективністю використовують можливості, які вони мають, щоб змінити динаміку на полі бою. Хоча знову ж таки саме РФ повинна відповісти на запитання, чому їхні війська зреагували так, як вони зробили в Харківській області”, – запитав посадовець.

За його словами, результат росіян є показовим з погляду низького морального духу, проблем з логістикою, нездатності для підтримки операцій

Успіхи України змусили РФ вирішити, куди вона хоче перекинути свої сили та як їх використати, зазначив посадовець, рішення, яке завжди є складним у розпал війни. Щобільше, рішення ускладнюється через проблеми із забезпеченням, логістикою, командуванням і контролем, з якими росіяни зіштовхнулися з початку повномасштабного вторгнення.