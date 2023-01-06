Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив українців про ймовірність повернення до аварійних відключень електроенергії в країні.

Про це він заявив під час сьогоднішнього засідання уряду.

Він зазначив, що у перші дні Нового року в Україні не вимикали електроенергію завдяки теплій погоді та святковим дням.

Однак від 5 січня температура повітря почали знижуватись, відповідно, зростає споживання електроенергії.

“Тому в центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові, Дніпрі були запроваджені графіки планових відключень”, – наголосив глава українського уряду.

Він додав, що від 6 січня в Україні очікується суттєве похолодання, відповідно, споживання електроенергії та дефіцит в енергосистемі України зростуть ще більше.

“Крім цього, ворог готовий завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Тому ми всі маємо бути готові до поновлення аварійних відключень”, – заявив Денис Шмигаль.