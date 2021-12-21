Вакциновані українці, які за програмою "єПідтримка" отримали 1000 гривень, почали її продавати за готівку. Деякі купують товари та послуги, на які за правилами ці гроші не можна витрачати. Нацбанк звернувся до банкірів з вимогою провести перевірки.

Про це йдеться у листі Національного банку України.

Зокрема НБУ вимагає від банків, які випускають картки “єПідтримка”, стежити за цільовим використанням цих коштів.

Щоб люди не купували нічого, крім дозволених товарів послуг, банкірів просять ретельно перевіряти МСС-коди продавців. Ці коди свідчать про сферу діяльності підприємства.

“Для забезпечення цільового використання допомоги рекомендуємо банкам-еквайрам перевірити відповідність фактичної діяльності суб’єктів господарювання, яким встановлено MCC-код із визначеного порядком переліку”, – йдеться у документі.

У листі регулятора зазначено, що банки, які обслуговують поточні рахунки отримувачів допомоги мають забезпечити здійснення видаткових операцій з цих рахунків з використанням платіжних карток виключно на користь суб’єктів господарювання, яким банком-еквайром встановлено MCC-коди з наведеного переліку.

“Банки зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України, вищезазначених Порядків та нормативно-правових актів Національного банку України під час відкриття, обслуговування поточних рахунків отримувачів допомоги та здійснення операцій за цими рахунками з використанням платіжних карток”, – наголосили у Нацбанку.