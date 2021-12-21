Про це йдеться у листі Національного банку України.
Зокрема НБУ вимагає від банків, які випускають картки “єПідтримка”, стежити за цільовим використанням цих коштів.
Щоб люди не купували нічого, крім дозволених товарів послуг, банкірів просять ретельно перевіряти МСС-коди продавців. Ці коди свідчать про сферу діяльності підприємства.
“Для забезпечення цільового використання допомоги рекомендуємо банкам-еквайрам перевірити відповідність фактичної діяльності суб’єктів господарювання, яким встановлено MCC-код із визначеного порядком переліку”, – йдеться у документі.
У листі регулятора зазначено, що банки, які обслуговують поточні рахунки отримувачів допомоги мають забезпечити здійснення видаткових операцій з цих рахунків з використанням платіжних карток виключно на користь суб’єктів господарювання, яким банком-еквайром встановлено MCC-коди з наведеного переліку.
“Банки зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України, вищезазначених Порядків та нормативно-правових актів Національного банку України під час відкриття, обслуговування поточних рахунків отримувачів допомоги та здійснення операцій за цими рахунками з використанням платіжних карток”, – наголосили у Нацбанку.
- Протягом 19-20 грудня, від початку старту програми виплат за повний курс вакцинаії, українці вже витратили понад 134 мільйони гривень.
- Кошти, які виплачуються повністю вакцинованим проти коронавірусу в межах програми “єПідтримка”, люди віком 60+ зможуть витратити на соціальні потреби, зокрема на придбання ліків.
- Щепленим проти COVID-19 українцям влада не виплачуватиме обіцяну 1000 гривень “живими” грошима, оскільки боїться інфляції та того, що гроші підуть в економіку інших країн.