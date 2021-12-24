84,4 відсотки українців не вірять, що прямі переговори Зеленського і Путіна приведуть до повернення Криму. 66,3 не вірять, що це допоможе повернути окуповану частину Донбасу.

Про це йдеться у дослідженні КМІС.

Близько 60 % респондентів не бачать сенсу в таких переговорах без участі представників Заходу.

Діаграма 3

“Переважна більшість респондентів не вірять, що прямі переговори Зеленського і Путіна приведуть до повернення Криму (84,4% не вірять) і окупованої частини Донбасу (66,3%)”, -йдеться у повідомленні.

Разом з тим,

Переважна більшість українців (39,2%) вважають, що прийняття вимог президента РФ Володимира Путіна щодо вступу України до НАТО послабить безпеку України, оскільки тільки розпалить агресивність глави Російської держави щодо України.

Довідка.

Упродовж 13-16 грудня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.