За 8 місяців у застосунку "Дія" українці придбали 1 мільйон військових облігацій на понад 1 мільярд гривень.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України.

Послуга доступна в застосунку “Дія” вже 8 місяців, і за цей час українці придбали 1 млн цінних паперів на понад 1 млрд гривень. Усі кошти йдуть на потреби армії та економіки України.

У відомстві пояснили, що купуючи військові облігації в “Дії”, українці роблять вигідну інвестицію. Адже вони працюють як донат, тільки з поверненням коштів та гарантованим прибутком.

Українці вже отримали 6,6 млн гривень виплат за погашені облігації. Ще сотні тисяч власників цінних паперів отримають кошти після закінчення терміну вкладу.

Кожна військова облігація має назву тимчасово окупованого українського міста. Зараз доступні Ялта, Севастополь, Донецьк та Маріуполь. Купуючи цінні папери, українці наближають деокупацію територій, а також отримують унікальну картку міста-облігації серед документів у “Дії”.

Придбати військові облігації можна в кілька “кліків” з головного екрана застосунку. Зробити вклад можна з будь-якої банківської карти.

“Військові облігації в Дії — це можливість просто та зручно допомагають державі. Адже кожна облігація — це зброя, техніка та необхідні медикаменти для наших захисників і захисниць. А також потужна підтримка економіки України. За 8 місяців функціонування послуги держава отримала понад 1 млрд гривень. Це доводить, що військові облігації в “Дії” стали дієвим інструментом, який дозволяє кожному зробити свій внесок у перемогу”, – зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.