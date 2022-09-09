Про це повідомляють #Букви.
За словами фотокореспондента, кожні 5-10 хвилин хтось приходить до будівлі з квітами. Люди розповідають, що дуже вдячні Великій Британії за підтримку України під час повномасштабної російсько-української війни та допомогу нашим переселенцям.
Українці приносять квіти під посольство Великої Британії, вшановуючи пам’ять королеви Єлизавети II // 9 фото
Нагадаємо, що королева Великої Британії Єлизавета ІІ померла на 97-му році життя. У 1953 році вона зійшла на трон та зрештою, стала монархинею, котра правила найдовше в історії держави. Попередній рекорд належав королеві Вікторії, яка правила в країні 63 роки, 226 днів, 16 годин та 23 хвилини. Станом на 8 вересня 2022 правління Єлизавети II тривало 70 років та 214 днів. Королева заприсяглася присвятити своє життя британському народу та виконала обіцянку.
Роками вона залишалася однією з найпопулярніших осіб країни. Опитування 2022 року показали, що її підтримували близько 80 % підданих. Хоча справа принцеси Діани на деякий час похитнула популярність Єлизавети та авторитет монархії.
- 8 вересня пресслужба Букінгемського палацу повідомила про смерть королеви Єлизавети II.
- Чоловік королеви Єлизавети, принц Філіп, помер у Віндзорському замку 9 квітня минулого року, не доживши до ювілею кілька місяців. Королева Єлизавета II і герцог були одружені 73 роки.
- Раніше повідомлялось, що королева Великої Британії Єлизавета II перебуває у шотландському замку Балморал під медичним наглядом через занепокоєння лікарів станом її здоров’я.
- Королева Єлизавета II була однією з найвпливовіших жінок світу, главою династії Віндзорів, яка 6 лютого відзначила 70 років від дня коронації її величності та початку правління Великою Британією. Коронація королеви відбулася у день смерті її батька, англійського короля Георга VІ.