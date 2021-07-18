Україна отримала 2 млн доз вакцини проти COVID-19 компанії Moderna. Після повного курсу щеплення українці зможуть отримати міжнародний сертифікат вакцинації.

Про це у Facebook заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, вакцина з цього постачання призначена для щеплення організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації.

“Розвезення в регіони розпочнемо вже сьогодні, до середи вакцина буде в кожній області“, – додав він.

Ляшко наголосив, що мРНК-вакцина, розроблена компанією Moderna, схвалена Всесвітньої організацією охорони здоров’я для екстреного застосування.

“Це значить, що після повного курсу щеплення нею також можна буде отримати міжнародний сертифікат про проведення вакцинації. Повний курс щеплення передбачає введення двох доз вакцини з інтервалом у 28 днів”, – заявив Ляшко.

Міністр пообіцяв, що медики нарощуватимуть темпи вакцинації в Україні, щоб імунітет змогли отримати якомога більше українців.

Нагадаємо, що вчора Сполучені Штати надіслали 2 мільйони доз вакцини проти COVID-19 Moderna до України через міжнародний механізм обміну вакцинами COVAX.

Як зазначається на сайті МОЗ України, присвяченому вакцинації проти COVID-19, вакцина Moderna – це мРНК-вакцина, розроблена американською фармацевтичною кампанією Moderna.

Препарат внесено до списку вакцин для екстреного використання ВООЗ (Всесвітньою організацією охорони здоров’я), а також дозволено для екстреного використання у США, Великій Британії, Канаді, Євросоюзі тощо.

Вакцина зберігається у вигляді замороженої суспензії при температурі від –25 ºC до –15 ºC у багатодозовому флаконі. Флакони можна зберігати в холодильнику при температурі 2–8°C протягом 30 днів.

Вакцину вводять внутрішньом’язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.