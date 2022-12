Про це глава українського оборонного відомства поінформував у Twitter.

Резніков висловив вдячність за новий пакет допомоги у сфері безпеки, зокрема за нові можливості для захисту українського неба від жорстоких нападів Росії.

Глава Міноборони нагадав, що українські армійці неодноразово доводили свою майстерність.

Had a phone call with @SecDef Lloyd J. Austin III

Grateful for another package of security assistance, especially for the new capabilities to defend our skies from russia’s brutal attacks.

🇺🇦 PATRIOTic soldiers will master these systems quickly.They proved their skills many times pic.twitter.com/fB9zo32q3q

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 22, 2022