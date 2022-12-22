Про це глава українського оборонного відомства поінформував у Twitter.

Резніков висловив вдячність за новий пакет допомоги у сфері безпеки, зокрема за нові можливості для захисту українського неба від жорстоких нападів Росії.

Воїни-ПАТРІОТИ швидко освоїть ці системи, – запевнив міністр.

Глава Міноборони нагадав, що українські армійці неодноразово доводили свою майстерність.

Had a phone call with @SecDef Lloyd J. Austin III

Grateful for another package of security assistance, especially for the new capabilities to defend our skies from russia’s brutal attacks.

🇺🇦 PATRIOTic soldiers will master these systems quickly.They proved their skills many times pic.twitter.com/fB9zo32q3q — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 22, 2022

Зауважимо, що високопоставлений представник оборони США заявив журналістам, що необхідно буде кілька місяців, аби українські військові навчилися користуватися ППО Patriot.

21 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання Україні додаткової безпекової допомоги у розмірі 1,85 мільярда доларів, що міститиме зокрема першу систему протиракетної оборони Patriot.

Раніше полковник запасу морської піхоти у відставці та старший радник CSIS Марк Канчіан зауважив, що крім можливостей Patriot, її розгортання – це велика заява про підтримку України. Тут багато символізму, – наголосив Канчіан.