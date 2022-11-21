У вересні українці менше зверталися з проханням про статус тимчасового захисту в Європейському Союзі.

Про це повідомляє Schengenvisainfo.

За даними Євростату, у вересні Польща прийняла на 13 735 біженців менше порівняно із серпнем. Також кількість громадян України, яким було запропоновано тимчасовий захист, скоротилася на 10 160 та 2 830 у Франції та Німеччині відповідно.

Збільшення кількості українців було зареєстровано у деяких інших європейських країнах, таких як Ірландія (900), Данія (345) та Кіпр (105). А Люксембург, Мальта та Румунія прийняли менш як десять осіб з України.

За весь час війни Польща повідомила про найбільшу кількість громадян України, які отримали тимчасовий захист — 1,4 мільйона осіб. За нею слідують Німеччина (813 725 осіб), Іспанія (145 825 осіб) та Болгарія (134 790).

Якщо порівнювати з кількістю населення кожної держави-члена ЄС, найвище співвідношення громадян України, які отримали тимчасовий захист у вересні 2022 року на тисячу мешканців, було зафіксовано в Естонії (1,8 наданого тимчасового захисту на тисячу жителів), за нею слідують Польща (1,4) та Литва, Латвія та Ірландія (1,0).

Найбільше дітей з України прийняли у Німеччині – там надали статус біженця 15 460 дітям. Це цілих 30 відсотків усіх громадян України, які набули такого статусу протягом вересня. Польща надала захист 13980 дітям, а 2865 дітей з України отримали захист у Румунії. Найбільше жінок, які отримали тимчасовий захист, було зареєстровано у Польщі (33 650), Німеччині (30 785) та Румунії (5 605 осіб).