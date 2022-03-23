Про це інформує американський телеканал CNN посилаючись на слова представника міністерства оборони США.
На північний захід від центру Києва російські війська “окопаються і встановлюють оборонні позиції”. За його словами, по цій лінії вони не наближалися до центру Києва та залишаються за 15-20 кілометрів від центру Києва на північний захід.
Водночас високопосадовець зазначив, що російські війська активізуються у східній частині України на Донбасі, заявивши, що вони “застосували набагато більше енергії” в Луганській і Донецькій областях. Попередньо у Кремлі заявляли, що ці території так званим республікам.
“Ми спостерігаємо, що вони начебто окопуються навколо Києва, але водночас намагаються діяти більше в атаку, ніж раніше, більше енергії витрачається на східну частину. Тож ситуація трохи змінилась від того, про що ми говорили раніше”, – зауважив представник Міноборони США.
- Нагадаємо, у НАТО переконані, що в Україні близько 40 тисяч російських військовослужбовців були вбиті, поранені, взяті в полон або зникли безвісти.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що використання РФ хімічної зброї у війні в Україні повністю змінить характер конфлікту. Джо Байден назвав цей крок РФ “реальною загрозою”.
- Російські військові вкотре планують провокації, у наслідках яких звинувачуватимуть Україну. Загарбники мають намір атакувати власні території.
- Раніше в Ірпені та Гостомелі Київської області окупанти застосували запалювальну зброю. Ймовірно вони використали фосфорні боєприпаси.