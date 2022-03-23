Українські війська відкинули війська РФ на лінію фронту на схід від Києва. Наразі росіяни знаходяться на відстані приблизно 55 кілометрів від центру Києва на схід, що на 25-35 кілометрів більше в порівнянні з тим самим розташуванням вчора.

Про це інформує американський телеканал CNN посилаючись на слова представника міністерства оборони США.

На північний захід від центру Києва російські війська “окопаються і встановлюють оборонні позиції”. За його словами, по цій лінії вони не наближалися до центру Києва та залишаються за 15-20 кілометрів від центру Києва на північний захід.

Водночас високопосадовець зазначив, що російські війська активізуються у східній частині України на Донбасі, заявивши, що вони “застосували набагато більше енергії” в Луганській і Донецькій областях. Попередньо у Кремлі заявляли, що ці території так званим республікам.