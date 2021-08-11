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Українці встановлюють ГБО в електромобілі: чи потрібно це робити?

Власники бюджетних електромобілів в Україні почали активно встановлювати газобалонне обладнання (ГБО), щоб їхні транспорті засобі могли їздити довше.

Середа, 11 серпня 2021, 19:15

Про це повідомляють #Букви.

ГБО необхідне для вживаних електромобілів, які доводиться модернізувати. Тоді вони отримують більший запас ходу та пристойний рівень комфорту.

Власники електромобілів бюджетного сегменту, типу Nissan Leaf та Renault Zoe, часто скаржаться на недостатній запас ходу. Найпростіше розв’язати цю проблему шляхом установки газобалонного обладнання. Варто розуміти, що таким чином ви не переобладнаєте автівку під їзду на пропан-бутан, але зможете використовувати газ для зниження витрати електрики.

“В цьому випадку газова система – це не автомобільне газобалонне обладнання, а грубка і підключений до неї газовий балон. Коштом автономної грубки годі й витрачати енергію акумулятора на обігрів салону і таким чином збільшити запас ходу”, – зазначає технічний директор мереж автогазових СТО “Профігаз” Євген Устименко.

Експерт каже, що найбільшою популярністю установка газової пічки користується у власників найпопулярніших е-мобілів, таких Nissan Leaf і Renault Zoe. Ціна варіюється в діапазоні 8-15 тис. грн в залежності від моделі обігрівача.

При цьому власник електромобілю може обрати більше дешеві пристрої китайського виробництва, й більш надійні з Німеччини чи Австрії.

Встановлення такого обладнання на електромобіль може окупитися, наприклад, при роботі “в режимі таксі”. При приватному використанні таке ГБО наближає комфорт електромобіля до традиційних авто.

Нагадаємо, що акції виробника електрокарів Tesla Inc. впали напередодні звіту компанії про прибутки. Ймовірно, це пов’язано з криптовалютою.

Теги: HBO, електромобілі, запас ходу

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