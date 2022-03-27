Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олег Синютка поділився своїми враженнями від подорожей по Миколаївській області. За його словами, українці зі звільнених територій стають справжніми українськими націоналістами після зустрічі з російськими окупантами, які грабують місцевих та скоюють багато злочинів.

Депутата процитували на сайті “Європейської Солідарності”.

Депутат розповів про те, як він з нардепами від “ЄС” Артемом Чийгозом і Софією Фединою були в розташуванні воїнів і визволених протягом останнього тижня населених пунктах.

Нардеп поділився враженнями від спілкування військовими: “Вони герої, просто молодці і вони сьогодні роблять неймовірну справу для всієї нашої країни”.

Але ще більше його вразила позиція військових, які ще нещодавно перебували під окупацією російських військ. Синютка стверджує: ці люди більш не хочуть мати нічого спільного з “русскім міром”.

“Ці люди отримали не просто щеплення від московії. Ці люди стали справжніми українськими націоналістами. Тому що вони побачили не просто те, що залишили орки після себе – порожні пляшки горілки, весь розгардіяш, який вони залишили після себе”, – розповів депутат.

Депутат навів приклад злочину росіян, коли вони увірвалися в будинок жінки старшого віку, перерили у неї все та вкрали її незначні заощадження, які вона збирала на свої похорони.

“Це приклад того, якими вони є. Вони заходять у квартири, відбирають у людей все. А коли підходять українські воїни, вони просто втікають. Вони покидали техніку, полишали своє озброєння, сіли на трактор, який вкрали у сільгосппідприємства, і просто втекли у сусідній населений пункт. Звідки їх також українські воїни обов`язково виб’ють”, – зазначив Синютка.

Він наголосив, що після цих випадків злочинів російського окупанта українське населення зустрічає воїнів ЗСУ з великою радістю та шаною. Українські визволителі, за словами нардепа, несуть за собою тепло, радість. затишок, впевненість у завтрашньому дні. Російські окупанти, своєю чергою, зло та руйнацію.