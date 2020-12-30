Про це повідомляє Reuters.
Керівництво Буковелю заявило, що до січня курорт вже заброньований на 80%. Буковель, який знаходиться на висоті 920 метрів над рівнем моря та охоплює п’ять гір на заході України, щороку приваблює два мільйони відвідувачів.
Турист з Києва Антон Лужних розповів, що раніше їздив до Франції на лижі.
“Чому я тут? Тому що іноземні гірськолижні курорти закриті. Там локдаун. Можливо, вони будуть знову відкриті в лютому, тоді ми поїдемо туди”, – сказав Лужних.
Готелі та гірськолижні траси в сусідній Польщі також залишаться закритими принаймні з 28 грудня по 17 січня.
На відміну від деяких європейських країн, Україна не посилила обмеження пересування своїх громадян всередині країни, щоб стримати поширення коронавірусу протягом різдвяно-новорічного сезону.
Натомість із 8 по 24 січня діятимуть суворі карантинні заходи, зокрема закриття шкіл, кафе, ресторанів, тренажерних залів та розважальних центрів та заборону масових зборів.
Це стало полегшенням для туристичної галузі України, де послуги мають попит у сезон відпусток. Наприклад, значна частина населення села Поляниця, найближчого до курорту Буковель, покладається на роботу в галузі туризму.
Буковель – найбільший гірськолижний курорт України, частка якого (підйомники, готелі, земля) належить державі. Розташований неподалік села Поляниця Яремчанської міської ради. Найвища точка курорту – гора Довга – 1372 м. Зимовий сезон може тривати з листопада до квітня.
- Буковель, популярний карпатський гірськолижний курорт України, буде працювати незважаючи на карантин.