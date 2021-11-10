Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Уряду.
Як зазначається в пояснювальній записці, громадяни України з паспортом у формі книжечки зможуть зареєструватись або знятися з місця реєстрації в електронній формі за допомогою застосунку “Дія”.
Зауважимо, що власникам ID-карток така функції вже доступна.
Крім цього, призовники, військовозобов’язані та резервісти при зміні місця проживання матимуть можливість отримати номер запису в Єдиному державному реєстрі через “Дію”.
Також буде запроваджено е-витяг про реєстрацію місця проживання, який можна буде отримати в “Дії”, а зареєстроване місце проживання можна буде підтвердити відомостями з е-паспорта, е-закордонного паспорта та е-витягу з “Дії”.
- Нагадаємо, у “Дії” з’являться посвідки на тимчасове та постійне проживання
- Раніше Кабінет Міністрів України спростив порядок отримання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, а також виплат внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання через портал “Дія”.