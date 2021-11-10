Кабінет міністрів затвердив експериментальний проєкт, який дасть можливість українцям з паспортами-книжечками зареєструватись або знятися з місця реєстрації в електронній формі за допомогою “Дії”.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Уряду.

Як зазначається в пояснювальній записці, громадяни України з паспортом у формі книжечки зможуть зареєструватись або знятися з місця реєстрації в електронній формі за допомогою застосунку “Дія”.

Зауважимо, що власникам ID-карток така функції вже доступна.

Крім цього, призовники, військовозобов’язані та резервісти при зміні місця проживання матимуть можливість отримати номер запису в Єдиному державному реєстрі через “Дію”.

Також буде запроваджено е-витяг про реєстрацію місця проживання, який можна буде отримати в “Дії”, а зареєстроване місце проживання можна буде підтвердити відомостями з е-паспорта, е-закордонного паспорта та е-витягу з “Дії”.