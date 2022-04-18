За п'ять днів від початку продажу поштової марки "Русскій воєнний корабль, іді …" українці встигли розкупити майже пів мільйона її екземплярів. Через ажіотаж "Укрпошта" навіть запровадила обмеження на її продаж.

Про це повідомляє національний оператор “Укрпошта“.

Наклад склав один мільйон марок, а додруковувати його не планують. Аби уникнути спекуляцій та перепродажів, “Укрпошта” ввела обмеження на її продаж. Вже існують випадки, коли продавали куплене за завищеними цінами, наприклад, на Ebay вже можна придбати конверт з маркою за тисячу доларів.

“Але Укрпошта не підтримує це та будь-які благодійні або інші ініціативи з маркою (за винятком аукціону на Prozorro). Адже простежити, куди йдуть кошти від продажу марок, неможливо”, – каже поштовий оператор.

Відсьогодні одна особа може купити не більше п’яти листів, а один такий містить шість марок. Також “Укрпошта” скасовує всі замовлення в інтернет-магазині та перепрошує за тимчасові незручності. Ціна однієї марки складає 23 грн для відправлень Україною та 44 грн – для відправлень за кордон.

“Просимо дочекатися запуску оновленого поштового маркету цього тижня, щоб зробити замовлення знову, але вже набагато зручніше“, – наголосила “Укрпошта”.

Згодом покупці зможуть отримати додаткове повідомлення про замовлення марок, але вже не більше, ніж три листи. Багато покупок з однієї адреси будуть блокуватись, щоб марки дісталися “якомога більшій кількості людей, а не якомога більше листів одній людині”.

Придбати поштові марки можна в усіх обласних центрах, крім Херсонської, Донецької, Луганської областей та Криму. Для цих регіонів залишили резерв марок, які будуть у продажі пізніше.