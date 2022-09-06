Дружина президента Олена Зеленська відповіла на відкритий лист 78-річного Роджера Уотерса, котрий висловив співчуття усім українським та "російським родинам, спустошеним страшною війною в Україні". Він закликав вимагати "виконання передвиборчих обіцянок свого чоловіка і покласти край" війні.

Відповідь перша леді оприлюднила у Twitter.

Вона нагадала музиканту, що це саме РФ напала на Україну, знищує міста та вбиває людей.

“Українці захищають свою країну та майбутнє своїх дітей. Якщо ми відмовимося від боротьби — завтра нас не буде. Якщо РФ відмовиться від війни — війна закінчиться”, – наголосила Зеленська.

Дружина президента порадила засновнику британського гурту “просити миру в президента іншої країни”.

Це 🇷🇺 напала на 🇺🇦, знищує міста та вбиває людей. Українці захищають свою країну та майбутнє своїх дітей. Якщо ми відмовимося від боротьби — завтра нас не буде. Якщо РФ відмовиться від війни — війна закінчиться.@rogerwaters, вам варто просити миру в президента іншої країни. — Олена Зеленська (@ZelenskaUA) September 6, 2022

Дублюючи кремлівські наративи, музикант зазначив у листі, що українська влада перетнула “безліч червоних ліній, які були досить чітко визначені протягом кількох років” сусідньою РФ, і, як наслідок, крайні націоналісти, “поставили країну на шлях цієї катастрофи війни”.

Він закликав допомогти йому в “чесних зусиллях переконати лідерів припинити бійню, яка служить лише інтересам правлячих класів і крайніх націоналістів” як на Заході, так і в Україні, коштом “простих людей у ​​всьому світі”.

“Чи не краще було б вимагати виконання передвиборчих обіцянок свого чоловіка і покласти край цій смертоносній війні?”, – цитуємо проросійського Уотерса.

На початку серпня 78-річний Роджер Уотерс дав інтерв’ю американському телеканалу CNN, на яке з обуренням зреагували у Києві та вітально – у Москві. Виконавець зазначив, що президент США Джо Байден “розпалює вогонь в Україні”, що є “величезним злочином”.

Довідка. Роджер Уотерс відомий як один із засновників (наприкінці 1965 року) та провідних музикантів (1967-1985) групи Pink Floyd. Був головним ідеологом гурту та основним автором найвідомішого концептуального альбому The Wall. У 1985 році покинув групу, вважаючи, що вона вичерпала себе. Відносини між Уотерсом та його колишніми колегами з Pink Floyd частково відновилися лише у 2005 році, коли вони виступили у класичному складі на благодійному концерті Live 8 у Лондоні.

У 2017 році багато медіакомпаній Німеччини, що входять до асоціації німецьких регіональних суспільно-правових телерадіокомпаній ARD, відмовилися від майбутніх трансляцій концертів відомого британського музиканта, одного із засновників та лідерів гурту Pink Floyd Роджера Уотерса.

Уотерс, відомий своєю активною антиізраїльською позицією, неодноразово стверджував, що Ізраїль — це “расистський режим”, який проводить політику апартеїду та “етнічних чисток”. Музикант є активним прихильником міжнародного руху “Boycott, Divestment and Sanctions” (BDS), який проводить кампанії за бойкот, відкликання інвестицій та санкції проти Ізраїлю.