Сьогодні, коли Україна зіштовхнулася з найбільшою загрозою для свого існування, Зеленському вже буде недостатньо показувати фокуси з роздачею смартфонів, чи то влаштовувати кримінальне переслідування свого головного політичного конкурента Порошенка, за допомогою якого він прагне поліпшити свої рейтинги.

#Букви переклали для вас авторський матеріал канадського журналіста українського походження Майкла Боцюрківа опублікований CNN.

У той час, коли Україна переймається можливим нападом Росії та ще черговою хвилею пандемії, у понеділок президент Зеленський влаштував презентацію цифрової трансформації, що нагадувала приймання з багажу засновника Apple Стіва Джобса.

Яскрава графіка та публіка у стильних костюмах супроводжували подію, що анонсувала обіцянку роздавати смартфони з великою знижкою, а вигідний тариф підключення до Інтернету усім українським пенсіонерам, що отримують щеплення від Ковіду.

Подія могла бути влаштована як з розрахунку відвернути увагу від кризи, так і, можливо, просто підкріпити передвиборчі обіцянки Зеленського про перетворення України на “державу у смартфоні”.

Яким би не було насправді пояснення, ініціатива зі смартфонами справила враження, що Зеленський не дуже переймається насправді найактуальнішими на сьогодні новинами, а саме про найбільшу для сучасної Україну за увесь час її існування військову загрозу.

Вже відпрацювавши половину свого президентського терміну Зеленський, мабуть, гадає, чому його раптовий перехід з комедійних фільмів у політику не виглядає таким же легким, як його злет на вершину влади у його комедійному серіалі “Слуга народу”. Там він зіграв бідака-вчителя, який неочікувано для себе стає президентом та вступає у боротьбу за вплив з жадібними олігархами.

Реальність виявилася іншою. Вже за декілька місцеві після вступу на посаду президента після приголомшливої перемоги, Зеленський втрапив у скандал через дзвінок іншого шоумена-політика Дональда Трампа, у якому той підбурював українського лідера знайти компромат на сина Хантера Байдена, сина тоді ще кандидата у президенти Джо Байдена. Трамп після цього ледь вдалося уникнути імпічменту.

Подальші роки принесли нові проблеми для українського лідера через епідемію Ковіду. Минулого місяця в Україні зафіксували неприємний рекорд – 100 тисяч смертей через цей вірус, через який ця країна має один з найвищих показників смертності згідно з дослідженнями університету Джона Хопкінса. Вакцинальна кампанія теж значно відстає за темпами від інших країн Європи, зокрема Францію, Німеччину та Велику Британію – в Україні повністю вакциновані ледь 33%.

Такі випробування у політичній кар’єрі мало кому побажаєш, однак Зеленський ще більш погіршив ситуацію для себе, привівши з собою до влади своїх приятелів, які ніколи раніше не займалися політикою, таких, як скажімо, його помічник Андрій Єрмак.

До того ж залишалися і справедливі питання щодо самостійності Зеленського, зважаючи що до влади йому допоміг прийти мільярдер та його симпатик Ігор Коломийський, який поміг і грошима і піар-кампанією на своїх телеканалах. Їхні стосунки охололи, однак журналісти в Україні продовжують повідомляти про вплив подібних бізнесменів і людей з політичними зв’язками на молодого політика.

Сьогодні, коли бій військових барабанів свідчить про ймовірне наближення війни, в якій росіяни можуть прихопити чималу частину української території, профпридатністю Зеленського як президента переймається уся країна, яка нервово гадає, чи піддасться таки колишній комедійний актор тиску і врешті капітулює, приставши на вимоги невідних Мінських угод, які були підписані ще до того, як він став президентом.

А це зрештою може поставити під загрозу його політичний “спадок”, яким мала стати його обіцянка виборцями закінчити війну в східній Україні. Цей грандіозний план, можливо, і допоміг тоді йому перемогти колишнього президента Петра Порошенка, який одразу після прикрої поразки на виборах написав у Twitter, що російське керівництво буде раде обранню “малодосвідченого” президента, який дозволить її повернути Україну у сферу свого впливу.

Були й інші невиконані обіцянки, як то слова, про те, що він не буде балотуватися на другий термін, не дотримав він поки та слова щодо боротьби з корупцією в судовій системі.

Після двох років президентства, Зеленський показав, що перед тим, як йти у президенти, він не до кінця упевнився у тому, що для цього вистачить його талантів шоумена.

Чи спрацює політика роздачі смартфонів для пенсіонерів – це залишається під питанням. Літні люди в Україні все ще користуються, в основному, найпростішими мобільними телефонами, а їхні пенсії такі маленькі (приблизно 80 американських доларів), що навіть знижка не зробить їх активними користувачами Інтернету. Приблизно три мільйони українців живуть у селах, де ще нема Інтернету.

І ініціатива зі смартфонами видається не зовсім актуальною як для президента, країна якого стоїть на порозі війни. Недавнє дослідження центра Разумкова показало, що понад 55% українців не вірять, що їхній уряд робить достатньо зусиль як у дипломатії, так і у сфері оборони, аби запобігти повномасштабному нападу Росії. З понад 1200 людей, яких опитали в Україні (за винятком Криму, Донецької та Луганської областей) понад 55% вважає, що Зеленський не зможе ефективно керувати військовими силами та облаштувати оборону України у випадку такого нападу.

Ольга Руденко, шеф-редакторка Kyiv Independent вважає, що “Зеленський та його урядовці розплачуються за помилки, які вони наробили за останні декілька років”.

Гадаю, якби вторгнення відбулося у 2019 році, за декілька місяців після його обрання, коли у нього був високий рівень довіри, тоді б все відбувалося б інакше”, – зазначила шеф-редакторка.

Руденко вказує і на плутанину у президентських меседжах, які теж не викликали довіри у питанні його здібностей. Вона згадала, зокрема, його відеозвернення у минулому місяці, в якому Зеленський, попри застереження про загрозу російського вторгнення, закликав українців продовжувати жити звичними життями та готуватися смажити барбекю на Великдень. А вже наступного дня з’явилася стаття у Washington Post, де він заявив, що Харків, друге за величиною українське місто, можуть окупувати.

Це прозвучало дисонансом у чинній ситуації й було озвучено таким настановчим тоном. З точки зору комунікації він особисто мене, як українку, підводить”, – каже Руденко, додаючи, що “ми не знаємо, яким словам нам вірити”.

Зеленський не єдиний з шоуменів, який зробив стрибок у політику. Таких було вже чимало, той же Трамп. Плюс, варто згадати посереднього американського актора Рональда Рейгана чи ж виконавця ролі “Термінатора” Арнольда Шварценегера. В Європі теж є такі – для приклада, французький ультраправий політик Ерік Земур, який цього року балотується в президенти. А є ще британський прем’єр Боріс Джонсон, який задовго до того як очолити уряд, регулярно виступав у сатиричному телешоу на британському телебаченні.

Усіх подібних політиків, які прийшли з шоубізнесу, об’єднує така риса, як вміння вміло долати скандальні ситуації. Навіть Борис Джонсон, принаймні на якийсь час, зміг перемкнути увагу зі скандалу довкола урядових вечірок під час нокдауну на українську кризу, і навіть їздив до Києва з візитом. Це був перший візит керівника британського уряду в Україну за останні два десятки років – Джонсон виділив навіть 119 мільйонів доларів для українського уряду на боротьбу з корупцією та зміцнення енергетичної незалежності.

Поки важко сказати, чи подібне “тефлонове” вміння оминати скандалів допоможе Зеленському уникнути пасток, які розставили перед ним його попередники та міжнародні дипломати, багато з яких вважають ті ж Мінські угоди, 2015 року недосконалими та такими, що були виписані не на користь Україні. Не дивно, що Путін так затято відстоює ту угоду.

Якщо Зеленський усе ж погодиться на вимогу надати якусь автономію проросійськими бойовиками, які окупували схід України у 2014 році, то це може призвести до втрати ним свого президентства. Це однозначно неприпустимий крок для будь-якого українського президента, адже це б означало передачу частину власних територій під управління Росії, і до того ж не дало б Україні жодних зисків.

Саме сьогодні для нього настав час, коли варто забути про трюки й показати на що він здатний як політичний лідер. Бо для українців та решти світу вже не до сміху.