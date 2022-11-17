Про це повідомило Forbes Ukraine.

За даними видання, результат кількості сплачених податків “перевершив очікування”.

“Українці заплатили державі 4,1 млрд грн “податку на Google” за перших три квартали. Результат перевершив очікування. За планом, новий податок мав поповнити держбюджет на 3 млрд грн на рік”, — йдеться у повідомленні.

Найбільше сплатили податків американські Google, Apple та Meta. Здебільшого у топі послуг – відеоконтент. Також у переліку зазначено послуги з користування соціальними мережами, ігровий контент і платформи з продажу товарів.

Перелік платників “податку на Google” ще не остаточний. З наступного року розпочнуть відстежувати компанії, які так і не зареєструвалися платниками ПДВ. Роботи здійснюватиме податкова.

Тим, хто ухиляється від податку, доведеться заплатити штраф. Він становить 30 мінімальних зарплат, що зараз близько 201 тисяча грн.